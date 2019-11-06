Хто дотепніший чоловіки чи жінки? Вчені провели дослідження



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Можливо уявлення про те, що жінки менш смішні, настільки поширене, що соціальні сили перешкоджають дівчаткам і жінкам розвивати і виражати свій гумор, - науковці

Дослідники з Університету Північної Кароліни проаналізували десятки досліджень, які підтверджують відмінності в почутті гумору чоловіків і жінок.

Про це повідомляє видання Psychology Today.

Втім, як зауважили автори дослідження відмінності були «невеликими або середніми».

«Існує поширений стереотип, що чоловіки смішніші, ніж жінки. Цей стереотип поділяють як чоловіки, так і жінки, але, зрозуміло, той факт, що він існує, не означає, що це правда», — відзначають науковці.

Вчені вирішили провести перевірку цього стереотипу.

Як пояснила співавторка дослідження, психологиня, дослідниця еволюції гумору Джил Грінграсс, науковці провели систематичний огляд, відомий як метааналіз, метод, при якому дослідники збирають всі доступні дані по даній темі, які відповідають певним критеріям, визначеним дослідниками.

«У нашому випадку ми включили тільки ті дослідження, які об'єктивно оцінювали здатність гумору. Ми виключили дослідження, в яких люди оцінювали свої власні гумористичні здібності, оскільки більшість людей вважають, що у них почуття гумору вище середнього. Ми також не включили дослідження, в яких стать людини була відома оцінювачу», — пояснила вона.

Грінграсс з колегами змогли знайти 28 досліджень з 36 незалежними зразками, які відповідали критеріям. Об'єднана вибірка включала 5057 учасників (67 відсотків жінок) з різних країн (США, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Ізраїль та ін.).

Аналіз даних показав, що чоловіки в цілому були оцінені як більш смішні, ніж жінки.

«Чому чоловіки мають більш високу гумористичну здатність, ніж жінки в середньому? Цілком можливо, що уявлення про те, що жінки менш смішні, настільки поширене, що соціальні сили перешкоджають дівчаткам і жінкам розвивати і виражати свій гумор, роблячи жінку менш схильною до того, щоб її сприймали як дотепну», — підкреслила Грінграсс..