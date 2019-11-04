Науковці з’ясували, що люди з психічними розладами досягають кращих результатів у кар’єрі



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Психопатія — це розлад особистості, характеризується схильністю людини обманювати, маніпулювати іншими, нехтувати законами, суспільними правилами тощо

Науковці аналізували взаємозв’язок двох проявів психопатії — відсутності емпатії та схильності до маніпуляцій, з посадою, зарплатою, преміями та суб’єктивною оцінкою успіху

Сербські науковці виявили, що люди з психічними розладами можуть давати кращі результати на роботі, ніж ті, чия поведінка вважається нормою за загальноприйнятими стандартами.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Central and Eastern European Online Library.

Зазначається, що у дослідженні взяли участь 212 осіб із різними досягненнями в кар’єрі.

Науковці аналізували взаємозв’язок двох проявів психопатії — відсутності емпатії та схильності до маніпуляцій, з посадою, зарплатою, преміями та суб’єктивною оцінкою успіху.

Таким чином виявилось, що маніпулятори частіше займають керівні посади та отримують премії за свою роботу, адже відсутність емпатії позитивно впливає на самооцінку та кар’єрне зростання.

Водночас з’ясувалося, що люди, які не проявляють співчуття, частіше отримують бонуси за свою роботу.

Психопатія — це розлад особистості, характеризується схильністю людини обманювати, маніпулювати іншими, нехтувати законами, суспільними правилами тощо. Варто зазначити, що психопатії немає в Міжнародному переліку хвороб.

Нагадаємо, тривалі рукостискання здаються людям неприродними і свідчать про тривожність.