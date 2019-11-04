Вчені назвали універсальний захист від хвороби Альцгеймера



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За статистикою, майже третина всіх людей, які досягли 85 років, можуть страждати від цього захворювання

Хвороба Альцгеймера характеризується втратою пам'яті, когнітивних здібностей і навичок самообслуговування

Вчені з’ясували, що порушення в режимі сну можуть призвести до розвитку хвороби Альцгеймера.

Інформація про це була опублікована науковцями в журналі Science.

За їхніми даними, глибокий сон корисний для людини, оскільки під час нього кожні 20 секунд хвилі спинномозкової рідини омивають мозок.

«Саме цей процес, який вчені порівняли з роботою пральної машини, вимиває з мозку бета-амілоїдні білки, що вважають відповідальними за розвиток деменції», - пишуть науковці.

Хвороба Альцгеймера характеризується втратою пам'яті, когнітивних здібностей і навичок самообслуговування.

За статистикою, майже третина всіх людей, які досягли 85 років, можуть страждати від цього захворювання.

Як повідомлялося, вчені вже навчилися визначати хворобу Альцгеймера за роки до перших симптомів.

Нагадаємо, раніше вчені пов'язали виникнення хвороби Альцгеймера з вірусом герпесу.