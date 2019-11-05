Все про інсульт. Лікар відповів на найпоширеніші питання



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75% українців мають ті чи інші порушення, викликані інсультом - лікар

Згідно з офіційною статистикою МОЗ України, щороку у країні відбувається до 100 000 інсультів

У рамках формату Міністерства охорони здоров’я України «Запитай у лікаря» на питання пацієнтів відповідав лікар-невролог, кандидат медичних наук, завідувач інсультного центру та член робочої групи для розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом Юрій Фломін.

Публікуємо відповіді експерта на питання слухачів:

Що таке інсульт та які його основні причини?

Інсульт - це раптове порушення кровопостачання ділянки головного мозку чи спинного мозку людини.

Його спричиняють дві основні патології:

блокування судини, відповідно певна ділянка не отримуватиме кисню

розрив судини, кров з якої пошкодить частину мозку, яка має контакт з нею

Ці процеси призводять до того, що страждає та функція, якою уражена частина мозку керувала.

Тому ми розрізняємо два типи інсульту: перший називаємо ішемічний, другий - геморагічний інсульт.

Скільки людей в Україні хворіють на інсульти, який відсоток смертності від цієї хвороби?

Згідно з офіційною статистикою МОЗ України, щороку у країні відбувається до 100 000 інсультів. Дані міжнародних досліджень, які використовують математичне моделювання, вказують на те, що офіційна статистика недооцінює кількість інсультів в Україні. Насправді їх 150 000 - 200 000 на рік.

Тривалий час офіційна статистика МОЗ України відокремлювала смертність від інсульту та від цереброваскулярних захворювань, тому звучали показники 30-35 до 40 тис., які помирають від інсульту і смертність від інших цереброваскулярних захворювань.

У міжнародній практиці ці два поняття об'єднують та дають загальну статистику. Тоді приблизно 110 000 - 120 000 людей на рік в Україні помирають від інсульту та інших цереброваскулярних захворюваннях. Це від 13 до 18% від різних смертей. Тому інсульт вже багато років посідає другий рядок серед найчастіших причин смерті.

Дослідження показують, що 75% українців мають ті чи інші порушення, викликані інсультом: слабкість руки чи ноги, порушення мови, порушення ковтання, порушення зору, - з якими вони живуть решту свого життя.

Чому інсульт молодшає?

Змінюється поняття «людини старшого віку». Раніше людина понад сорок років була людиною похилого віку. Тепер ті, хто вважався старим, вже в цю категорію не потрапляють.

Зміна способу життя. Куріння, зловживання алкоголем, надмірна вага, малорухомий спосіб життя - це основні чинники, які підвищують ризики інсульту.

Якщо людина починає вести такий спосіб життя в молодому віці, наприклад у 20 років, то цілком ймовірно, що вже за 10 років у неї трапиться інсульт.

Проте не можна говорити, що інсульт - це виключно хвороба похилого віку, адже він можливий навіть у немовлят на першому році життя. Просто з віком ризик інсульту зростає.

Чи є симптоми, які попереджають про інсульт?

У медицині не використовують поняття «передінсультного стану». Існує транзисторна ішемічна атака. Це стан, при якому раптово виникають порушення мови, слабкість руки чи ноги з одного боку тіла, які зберігаються протягом 15 хв, а потім зникають з відновленням всіх функцій.

Це порушення мозкового колообігу, що минуло, може означати, що людині загрожує тяжкий інсульт. Тому після такого стану варто одразу звертатися до лікаря.

Поняття мікроінсульт чи транзиторна ішемічна атака на сьогодні лікується так само як і інсульт.

Як ознаки інсульту та як їх не сплутати з невралгією?

Ознаки інсульту:

раптова слабкість руки та ноги на одній половині тіла

раптово з'явилися порушення мови, людина не може сказати як її звати

раптове оніміння половини тіла

порушення зору

Якщо протягом кількох хвилин в людини з'явилися всі ці симптоми, потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Нічого спільного між інсультом та невралгією немає. Інсульт - це ураження центральної нервової системи, а саме головного або спинного мозку. Невралгія - це ураження окремого периферичного нерва, що іде окремо.

При інсульті порушується робота однієї із частин тіла, хворий починає погано говорити. При інсульті рідко буває сильний біль. Прояви невралгії - різкий біль у певній частині тіла, без порушень роботи цієї частини.

Яка перша допомога хворому при інсульті?

Викликати екстрену медичну допомогу

Покласти хворого на бік, бо в деяких випадках є блювота. Якщо людина буде лежати на спині, вона може захлинутись

Розстібнути комірець, зняти краватку

Не залишати людини без нагляду

Ні в якому разі не можна давати пити, їсти чи приймати ліки через рот. При інсульті часто порушується ковтання, тому це може потрапити в дихальні шляхи хворого

Дочекатися приїзду медиків

Чи впливає харчування та спосіб життя на виникнення інсультів?

90% усіх інсультів спровоковано неправильним способом життя. Чверть усіх інсультів в Україні зумовлена нездоровим харчуванням.

Фактори ризику:

недостатня фізична активність. Мінімальний рівень - 150 хв

стреси

медичні причини - високий кров'яний тиск, цукровий діабет, різні види серцевих аритмій, зокрема, миготлива аритмія, підвищений рівень холестерину

нездорова їжа

Якби всі дотримувались порад та уникали цих чинників, то кількість інсультів скоротилася б на 80%.

Чи є хвороби які можуть призводити до інсульту?

Артеріальна гіпертензія. Усунення цієї причини дозволило б зменшити кількість інсультів на 50 %. Лише 20% людей, які мають високий тиск, контролюють його. Решта людей не лікують його

Миготлива аритмія. Прості засоби для розрідження крові, так звані антикоагулянти в таблетках, дозволяють знизити ризик інсульту у пацієнта з миготливою аритмією на 70%.

Як часто потрібно відвідувати лікаря невролога?

Для людини, яка не хворіла інсультом, потрібно звернутись до судинного невролога та зробити дослідження, які дозволяють визначити ризики і сформулювати перелік проблем. Результати слугуватимуть вказівником для сімейного лікаря, що дозволить пацієнтові уникнути такої проблеми.

Якщо пацієнт пережив інсульт то до судинного невролога потрібно звертатись:

Перший рік після інсульту - раз на 3 місяці.

Наступні роки - два рази на рік.

Які основні елементи лікування інсульту?

У лікарських спільнотах етапи лікування інсульту називають ланцюгом порятунку. Він складається:

Розпізнавання інсульту Правильна лікарня. Екстрена медична допомога повинна правильно вибрати лікарню для допомоги хворому. Лікарня повинна мати інсультний блок та потрібне обладнання Правильне лікування: тромболітична терапія і хронічна тромбектомія. Понад 80% всіх інсультів спричинені блокуванням судини кров’яним згустком (тромбом). Його можна розчинити за допомогою ліків або механічно зайти в судину і видалити згусток, відновивши потік крові. На розчинення тромбу є 4 години з моменту появи симптомів, на друге втручання - шість годин Людину мають виписати з лікарні призначивши її ті ліки які мають знизити ризики повторного інсульту і продовжити реабілітацію якщо це необхідно

Які ускладнення можуть виникнути після інсульту?

Ранні ускладнення - протягом перших двох тижнів.

Пізні ускладнення - протягом року після інсульту.

Ранні ускладнення - порушення свідомості, блювота, набряк мозку, судомні напади.

Пізні ускладнення - післяінсультна депресія, пізні епілептичні напади, біль в різних місцях, м'язова скутість, ризик падіння.

Через скільки днів після інсульту рекомендується розпочинати реабілітацію?

Реабілітація має бути розпочата відразу після стабілізації стану хворого. Зазвичай, ми розпочинаємо на другий-третій день після початку захворювання.

Реабілітацією повинні займатись відповідні фахівці - фізичний терапевт, ерготерапевт та логопед.

Чи можна провести ефективну реабілітацію в домашніх умовах?

Інсульти бувають легкі та важкі. У першому випадку можна реабілітуватись вдома, в іншому - лише за допомогою спеціалістів.

Також існує програма виписки пацієнта з підтримкою. Це коли хтось доглядає пацієнта, і з ним додатково працюють фахівці реабілітаційної сфери.

Якщо людина потребує догляду та опіки цілодобово, то її варто лікувати лише стаціонарно, а після лікарні звертатися за допомогою до реабілітаційних центрів.

Яких простих правил повинні дотримуватись родичі після повернення хворого додому?

Потрібно збільшувати можливості адаптації пацієнта та зменшувати перешкоди на їх шляху.

Якщо в людини після інсульту виникли серйозні проблеми, варто подумати про асистивні технології: належне ліжко, візок, спеціальне обладнання ванної кімнати. Ерготерапевт, спеціаліст, який консультує пацієнтів щодо таких потреб. На жаль, ми мало знаємо про потреби пацієнтів з інсультом, тому нема об'єднаної інформації, яка могла б давати чіткі вказівки.

Цього року в Україні створили пацієнтську організацію «Українці проти інсульту». Вона має власну сторінку в соціальній мережі під назвою Стоп інсульт. Там ви можете знайти багато корисної інформації про потреби людей після інсульту.

Які є поширені міфи про інсульт?

Міф про те, що людину з інсультом не можна перевозити.

Понад 90% людей з інсультом можна і треба транспортувати в медичний заклад, де їм можуть надати потрібну кваліфіковану допомогу. Без томографії не буває якісної допомоги при інсульті, тому потрібно знайти лікарню, де хворому зможуть допомогти.

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