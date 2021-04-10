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    Івано-Франківська область вийшла з «червоної» зони

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    За минулу добу в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби - Івано-Франківська область вийшла з «червоної» зони
    За минулу добу в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби

    Область перебувала в «червоній» зоні епіднебезпеки з 26 лютого

    Івано-Франківська область вийшла з червоної зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19, натомість з 11 квітня червоною стає Харківська область.

    Про це повідомляється на сайті МОЗ.

    «Відсьогодні Івано-Франківська область вийшла з червоної зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Натомість з 11 квітня «червоний» стан запроваджується у Харківській області», – йдеться в повідомленні.

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    Івано-Франківська область перебувала в «червоній» зоні епіднебезпеки з 26 лютого.

    Станом на 10 квітня за індикаторними показниками для визначення регіонів зі значним поширенням Covid-19 Івано-Франківська та Херсонська області віднесені до «жовтих».

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    «Червоних» зон наразі 12: м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

    Харківська область, за рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС віднесена до «червоної» зони з 11 квітня, позначена як «помаранчева». «Помаранчевими» є також решта областей.

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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    Теги: Київ Україна хвороби епідемія коронавірус
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