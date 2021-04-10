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    У Києві поліція затримала п’яного чоловіка, який розгулював з двома зміями

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    На порушника інспектори склали протокол за ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) - У Києві поліція затримала п’яного чоловіка, який розгулював з двома зміями

    На порушника інспектори склали протокол за ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами)

    Фото пресслужби МВС

    Зараз плазуни перебувають у надійному місці й почуваються добре

    У Києві поліція затримала чоловіка, який гуляв вулицею з двома зміями та чіплявся до перехожих. Інцидент стався по вулиці Клавдіївська 9 квітня.

    Про це повідомили у пресслужбі МВС.

    Чоловік був у нетверезому стані. Повісивши змій на шию, він вирішив прогулятися містом. Через некомфортну температуру повітря змії поводилися неспокійно. Хуліган поклав їх на дах чужого автомобіля. Перехожі викликали поліцію.

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    У Києві поліція затримала п’яного чоловіка, який розгулював з двома зміями
    У Києві поліція затримала п’яного чоловіка, який розгулював з двома зміями
    У Києві поліція затримала п’яного чоловіка, який розгулював з двома зміями
    Фото пресслужби МВС

    Під час спілкування з правоохоронцями, порушник відмовився назвати своє ім’я та поводився дуже агресивно. Звідки у нього змії – також не сказав, тому патрульні його затримали та доставили до райвідділу.

    На порушника інспектори склали протокол за ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) та за ст. 178 (Поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

    Змій передали зоозахисникам, щоб ті допомогли знайти їм тимчасовий, обладнаний усім необхідним, прихисток.

    Нагадаємо, 31 березня між мешканцями будинку на вулиці Олександра Солов’яненка, 2/6 та працівниками місцевого ЖЕКу стався конфлікт через тварин, яких комунальники замурували в підвалі. Як з’ясувалося, решітки поставили комунальники після санобробки підвалу від тарганів. Навіщо його було замуровувати та як це допоможе від нової навали комах – невідомо.

    Як повідомлялося, на столичній Троєщині жінка морила голодом 20 котів і 4 собак.

    Теги: МВС Київ тварини поліція чоловік порушник
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