Фахівці розповіли, на чому українці економлять під час локдауну

Після скасування локдауну основна маса українців не буде більше подорожувати, купувати нові речі та розважатися

Люди відмовляються від поїздок, розваг, нового одягу та алкоголю

Епідемія коронавірусу, якій не видно кінця-краю, змушує українців все більше затягувати паски. Доходи падають, тому, щоб вижити, в сімейному бюджеті урізаються багато статей витрат. Насамперед ті, без яких можна обійтися. В чому собі стали відмовляти українські сім’ї читайте далі.

Доходи майже не зростають

Через падіння в економіці доходи українців фактично застигли на місці. За останніми даними Держслужби статистики, номінальні зарплати з початку року зросли на 212 грн (+1,7%) або до 12549 грн. А реальні зарплати, що враховують інфляцію, збільшилися лише на 0,7% (86 грн). Та однаково це нижче, ніж було в грудні 2020 року: тоді середній по країні заробіток був 14179 грн, зараз зарплати серйозно впали.

Але, нагадаємо: середня зарплата по країні не повністю показує реальну ситуацію. Статистика не враховує приблизно 25% працівників – тих, хто працює в мініструктурах з чисельністю до 10 тис. осіб, а також приватних підприємців. Плюс ще близько мільйона безробітних. Тому необхідність скорочувати витрати, щоб якось звести кінці з кінцями, об’єктивна.

Не відпочивають і менше їдять

За даними Research & Branding Group – компанії в галузі досліджень ринку і рекламної діяльності, у березні 2021 року найбільший відсоток респондентів тепер економить на відпочинку – таких понад половина.

Також 50% українців стали менше купувати одягу і взуття, 44% економлять на їжі, 41% – на розвагах. Набагато меншій кількості людей вдається заощадити на лікуванні та купівлі великої побутової техніки – холодильниках, пральних машинах тощо. Ще один спосіб зберегти гроші – комунальні витрати. Мається на увазі, що за них люди все ж платять), та водночас намагаються менше використовувати води, насамперед гарячої, електроенергії та газу. Таких, за даними досліджень, 28% респондентів. Зовсім невеликий відсоток скоротив витрати на транспорт і зв’язок – відповідно 18% і 14%.

Люди стали відмовлятися від предметів розкоші – про це повідомили 23% опитаних. Але знайшлися 5%, які як і раніше ні в чому собі не відмовляють. Чи доходи у них високі, чи потреби скромні.

Як карантин вплинув на споживчі настрої

Альтернативні дослідження аудиторської і консалтингової компанії «Делойт» в Україні дали схожі результати, але є й розбіжності. Так аналітики компанії зазначають, що за час епідемії 60% українців стали економити на купівлі косметики, 61% – на одязі та взутті 62% – на промтоварах повсякденного попиту (побутова хімія, труси-шкарпетки, предмети гігієни). А ось витрати на ліки стали більшими у 31% респондентів.

Витрати на харчування знизилися у 66% опитаних, але не коштом того, що вони стали гірше харчуватися, а через зниження витрат на алкоголь, який статистика відносить до харчових продуктів. Також 64% респондентів стали менше відвідувати бари і ресторани, навіть коли ці заклади працювали. Але загалом, на їжі люди не економлять.

Нова тенденція життя в умовах епідемії – українці все більше купують онлайн, з доставкою товарів додому. Таких зараз 57% серед респондентів, з них 39% почали ходити в офлайн-магазини рідше, а 18% купують тільки через інтернет. Головним чином, це люди віком 18-29 років. А ось вік 45+ надає перевагу традиційним способам купування. Водночас 40% респондентів говорять, що не відчувають себе в безпеці, перебуваючи в супермаркетах і торгових центрах.

Цікаво, що «наживо» люди надають перевагу купувати їжу (59%), спиртне (57%), ліки (52%), а через інтернет – косметику та парфумерію (18%), побутову техніку й електроніку (17%), дитячі товари та іграшки (16%).

Експерти: на їжі українець заощаджувати не буде

Економісти Олександр Охріменко (Український аналітичний центр) і Олег Пендзин (Економічний дискусійний клуб) згодні з тим, що українці тепер змушені економити на всьому. Крім їжі.

«Відмова від відпочинку і розваг викликана трьома причинами: нестача коштів, карантинні обмеження і побоювання захворіти на коронавірус, – говорить Олександр Охріменко. – Ймовірно, відсутність тривалих поїздок викликала також економію транспортних витрат. Та вочевидь, ця економія пов’язана з переходом на віддалену роботу, втратою роботи. Падіння попиту на великі закупи можна пояснити тим, що люди почали збирати заощадження на випадок лікування від коронавірусу. А от зниження витрат на їжу мені важко пояснити, можливо, асортимент продуктів став більш бюджетним. Або люди перестали робити запаси, як було рік тому, під час минулого локдауну».

Олег Пендзин також говорить, що на їжі українець економити не буде.

«У нас зараз середня сім’я витрачає на продукти до 60% доходів і ця цифра практично стабільна з року в рік. Перше від чого відмовляються при падінні доходів – це подорожі, розваги, купівля нового телевізора-холодильника, якщо старий працездатний. Те ж стосується також купівлі нового одягу і взуття. Також багато дійсно стали економити на комуналці – це вода, газ, електроенергія. Люди відмовляються від косметичних операцій, протезування зубів, це головна стаття економії витрат на медицину».

Чого чекати поточного року

Експерти прогнозують, що локдаун у нас надовго, а прагнення українців до економії витрат посилиться. Але, на думку Олександра Охріменка, щойно обмеження скасують, відразу зростуть видатки населення на розваги і відпочинок.

Олег Пендзин, навпаки, говорить, що і після скасування локдауну основна маса українців не буде більше подорожувати, купувати нові речі і розважатися. У них для цього просто не буде коштів. Можуть зрости витрати на транспорт, оскільки зросте кількість поїздок Україною – до рідних, на дачі, на бюджетний відпочинок.

Джерело: Сегодня