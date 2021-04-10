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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 17463 нових хворих на коронавірус

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    Від коронавірусу за добу померли 398 людей - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 17463 нових хворих на коронавірус

    Від коронавірусу за добу померли 398 людей

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці

    За минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

    Здійснено тестувань за добу – 122181 (зокрема методом ПЛР – 54420, методом ІФА – 22900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44861).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1841137 осіб;
    • одужало – 1405826 осіб;
    • летальних випадків – 36779;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8622424.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1605), Дніпропетровській (1383), Харківській (1343), Львівській (1342) та Київській (1133) областях.

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    За минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали – 11221 особа.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.

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    Теги: Україна Максим Степанов хвороби коронавірус
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