Колектив «Сумигаз» передав кисневі концентратори Сумській міській лікарні новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чотири нові кисневі концентратори значно розширюють можливості медиків при лікуванні пацієнтів із дихальною недостатністю

В інфекційному відділенні Сумської міської лікарні - 4 нових кисневих концентратори. Обладнання придбала компанія АТ «Сумигаз». З початком епідемії коронавірусу в Україні, і появою перших інфікованих, газовики Сумщини долучились до благодійності та передали лікарням допомогу на суму понад 1 млн грн.

У «Сумигаз» зазначають, що як екстрена служба «104», розуміють наскільки важливо, щоб лікарні були укомплектовані всім необхідним для надання допомоги. Тому від початку пандемії різним лікарням області газовики передали допомогу у вигляді одноразової постільної білизни, засобів індивідуального захисту, антисептиків, безконтактних термометрів, тощо.

При закупівлях орієнтувались на потреби лікарень. В інфекційному відділенні Сумської міської лікарні потребували збільшення кількості кисневого обладнання.

«Відділення є госпітальною базою для лікування мешканців не лише Сум, а й з Сумського, Краснопільського, Лебединського районів. Пацієнти потребують допомоги у полегшенні дихання за різноманітних обставин. Так ми стикались із такими труднощами – при підвищенні захворюваності на кір, які супроводжувались ускладненнями дихальної системи», - зазначила завідувачка інфекційного відділення Сумської міської лікарні Світлана Грищенко.

Тепер чотири нові кисневі концентратори значно розширюють можливості медиків при лікуванні пацієнтів із дихальною недостатністю. За 1 хвилину за допомогою концентратора виробляється 10 літрів кисню для пацієнта. Величезна перевага апарату - у мобільності. Медичні працівники можуть надавати невідкладну допомогу вже у приймальному відділенні.