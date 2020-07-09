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    Здоров'я

    Колектив «Сумигаз» передав кисневі концентратори Сумській міській лікарні

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    Колектив «Сумигаз» передав кисневі концентратори Сумській міській лікарні

    Чотири нові кисневі концентратори значно розширюють можливості медиків при лікуванні пацієнтів із дихальною недостатністю

    В інфекційному відділенні Сумської міської лікарні - 4 нових кисневих концентратори. Обладнання придбала компанія АТ «Сумигаз». З початком епідемії коронавірусу в Україні, і появою перших інфікованих, газовики Сумщини долучились до благодійності та передали лікарням допомогу на суму понад 1 млн грн.

    У «Сумигаз» зазначають, що як екстрена служба «104», розуміють наскільки важливо, щоб лікарні були укомплектовані всім необхідним для надання допомоги. Тому від початку пандемії різним лікарням області газовики передали допомогу у вигляді одноразової постільної білизни, засобів індивідуального захисту, антисептиків, безконтактних термометрів, тощо.

    При закупівлях орієнтувались на потреби лікарень. В інфекційному відділенні Сумської міської лікарні потребували збільшення кількості кисневого обладнання.

    «Відділення є госпітальною базою для лікування мешканців не лише Сум, а й з Сумського, Краснопільського, Лебединського районів. Пацієнти потребують допомоги у полегшенні дихання за різноманітних обставин. Так ми стикались із такими труднощами – при підвищенні захворюваності на кір, які супроводжувались ускладненнями дихальної системи», - зазначила завідувачка інфекційного відділення Сумської міської лікарні Світлана Грищенко.

    Тепер чотири нові кисневі концентратори значно розширюють можливості медиків при лікуванні пацієнтів із дихальною недостатністю. За 1 хвилину за допомогою концентратора виробляється 10 літрів кисню для пацієнта. Величезна перевага апарату - у мобільності. Медичні працівники можуть надавати невідкладну допомогу вже у приймальному відділенні.

    Сумщина лікарня
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