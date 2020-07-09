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    У світі

    Із реанімації Бергамо виписали останнього хворого на коронавірус

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    Вже сьогодні медики лікарні в Бергамо переодягаються у форму &laquo;докоронавірусних&raquo; часів &ndash; без екстраординарних засобів захисту - Із реанімації Бергамо виписали останнього хворого на коронавірус
    Вже сьогодні медики лікарні в Бергамо переодягаються у форму «докоронавірусних» часів – без екстраординарних засобів захисту

    Загалом у лікарні залишаються близько 30 пацієнтів, які продовжуть одужувати від коронавірусу

    В італійському місті Бергамо з реанімації виписали останнього пацієнта з коронавірусом.

    Про це повідомляє Corriere della Sera.

    З реанімації госпіталю імені папи Іоанна XXIII у Бергамо, місті яке особливо постраждало від епідемії коронавірусу, виписали останнього хворого. Його тест на коронавірус вже негативний.

    Від сьогодні лікарі переодягаються у форму «докоронавірусних» часів – без екстраординарних засобів захисту, яких доводилося використовувати під час роботи з хворими на Covid-19.

    Перший хворий на коронавірус потрапив у реанімацію 23 лютого. За кілька тижнів після цього реанімація для хворих на Covid-19 перетворилася на одну з найбільших у Європі на той час. На піку епідемії там одночасно перебувало до 100  пацієнтів, які потребували штучної вентиляції легень.

    «Ми безмежно щасливі. Кількість пацієнтів у реанімації – це найважливіший показник [ситуації з епідемією], і нарешті ми дожили до цього моменту», - каже один з медиків.

    Загалом у лікарні залишаються близько 30 пацієнтів, які продовжуть одужувати від коронавірусу.

    Щоденний приріст нових випадків коронавірусу у Ломбардії продовжує поступово знижуватися. За останню добу зареєстрували 53 випадки, у тому числі 29 у Бергамо, а в чотирьох провінціях регіону не виявили жодного хворого.

    Зазначимо, Італія в березні-квітні була однією з найбільш вражених коронавірусом країн Європи. Раніше жителів італійського міста Бергамо протестували на антитіла до коронавірусу: позитивний результат виявили у 57% протестованих.

    До слова, лоукостер Ryanair відновив польоти з Італії в Україну

     

    здоров'я медицина Італія лікар лікарня хвороби коронавірус
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