Із реанімації Бергамо виписали останнього хворого на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже сьогодні медики лікарні в Бергамо переодягаються у форму «докоронавірусних» часів – без екстраординарних засобів захисту

Загалом у лікарні залишаються близько 30 пацієнтів, які продовжуть одужувати від коронавірусу

В італійському місті Бергамо з реанімації виписали останнього пацієнта з коронавірусом.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

З реанімації госпіталю імені папи Іоанна XXIII у Бергамо, місті яке особливо постраждало від епідемії коронавірусу, виписали останнього хворого. Його тест на коронавірус вже негативний.

Від сьогодні лікарі переодягаються у форму «докоронавірусних» часів – без екстраординарних засобів захисту, яких доводилося використовувати під час роботи з хворими на Covid-19.

Перший хворий на коронавірус потрапив у реанімацію 23 лютого. За кілька тижнів після цього реанімація для хворих на Covid-19 перетворилася на одну з найбільших у Європі на той час. На піку епідемії там одночасно перебувало до 100 пацієнтів, які потребували штучної вентиляції легень.

«Ми безмежно щасливі. Кількість пацієнтів у реанімації – це найважливіший показник [ситуації з епідемією], і нарешті ми дожили до цього моменту», - каже один з медиків.

Загалом у лікарні залишаються близько 30 пацієнтів, які продовжуть одужувати від коронавірусу.

Щоденний приріст нових випадків коронавірусу у Ломбардії продовжує поступово знижуватися. За останню добу зареєстрували 53 випадки, у тому числі 29 у Бергамо, а в чотирьох провінціях регіону не виявили жодного хворого.

Зазначимо, Італія в березні-квітні була однією з найбільш вражених коронавірусом країн Європи. Раніше жителів італійського міста Бергамо протестували на антитіла до коронавірусу: позитивний результат виявили у 57% протестованих.

До слова, лоукостер Ryanair відновив польоти з Італії в Україну.