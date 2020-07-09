  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Другий день поспіль в Україні – понад 800 нових випадків коронавірусу

    • Розсилка
    Другий день поспіль в Україні – понад 800 нових випадків коронавірусу

    Всього в Україні вже більше 51 тисячі інфікованих

    Станом на 9 липня в Україні фіксують невеликий ріст нових випадків Covid-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

    Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

    Минулого дня було виявлено 807 нових випадків коронавірусу. Для порівняння, іще днем раніше в Україні було виявлено 564 нових випадки хвороби.

    screenshot_2_49

    Загалом з початку пандемії заразились 51 224 людей, з них 23 784 одужали. За минулу добу одужали 665 людини.

    Також зафіксовано 1 327 смертельних випадків, зокрема, 21 випадок за вчора.

    Зазначимо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 млн.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      50414
    • Хворіють
      25989
    • Одужали
      23119
    • Померли
      1306

    В Україні 8 липня було виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119.

    медицина лікарня хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ