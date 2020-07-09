Другий день поспіль в Україні – понад 800 нових випадків коронавірусу
Всього в Україні вже більше 51 тисячі інфікованих
Станом на 9 липня в Україні фіксують невеликий ріст нових випадків Covid-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Минулого дня було виявлено 807 нових випадків коронавірусу. Для порівняння, іще днем раніше в Україні було виявлено 564 нових випадки хвороби.
Загалом з початку пандемії заразились 51 224 людей, з них 23 784 одужали. За минулу добу одужали 665 людини.
Також зафіксовано 1 327 смертельних випадків, зокрема, 21 випадок за вчора.
Зазначимо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 млн.
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Всього50414
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Хворіють25989
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Одужали23119
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Померли1306
В Україні 8 липня було виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119.