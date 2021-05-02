  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Контузія, відірвані пальці та опіки. У Харкові петарда вибухнула в руці у дитини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інцидент стався під час&nbsp;необережного поводження з петардою - Контузія, відірвані пальці та опіки. У Харкові петарда вибухнула в руці у дитини
    Інцидент стався під час необережного поводження з петардою
    Фото з відкритих джерел

    Лікарі надали всебічну медичну допомогу дитині

    У Харкові дитина через вибух петарди втратила два пальці, отримала опіки обличчя та контузію.

    Про це у Facebook повідомляє пресслужба Харківської обасної дитячої клінічної лікарні №1.

    «У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки , контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою», – повідомили медики.

    Як зазначається, лікарі надали всебічну медичну допомогу дитині.

    До слова, на днях у Харкові в черзі до буфету сталась стрілянина.

    Теги: Харків вибух діти лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies