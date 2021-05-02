Контузія, відірвані пальці та опіки. У Харкові петарда вибухнула в руці у дитини
Лікарі надали всебічну медичну допомогу дитині
У Харкові дитина через вибух петарди втратила два пальці, отримала опіки обличчя та контузію.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Харківської обасної дитячої клінічної лікарні №1.
«У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки , контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою», – повідомили медики.
Як зазначається, лікарі надали всебічну медичну допомогу дитині.
До слова, на днях у Харкові в черзі до буфету сталась стрілянина.