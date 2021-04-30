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    В Афганістані прогримів вибух біля госпіталю: близько 30 загиблих

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    Вибух частково пошкодив госпіталь - В Афганістані прогримів вибух біля госпіталю: близько 30 загиблих

    Вибух частково пошкодив госпіталь

    Фото: Afghanistan Times

    Біля госпіталю в місті Пулі-Алам вибухнула замінована машина, постраждали понад 60 людей і загинули близько 30

    У провінції Афганістану Логар стався вибух, близько 30 людей загинули. Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на місцеву владу.

    Зазначається, що біля госпіталю в місті Пулі-Алам вибухнула замінована машина, постраждали понад 60 людей і загинули близько 30. За даними Afghanistan Times, вибух також частково пошкодив госпіталь.

    Як повідомляє Reuters, ситуація в Афганістані загострилася після рішення США вивести війська з країни до 11 вересня.

    Рішення американського президента Джо Байдена розлютило талібів, які підписали угоду з його попередником Дональдом Трампом про виведення військ до 1 травня при дотриманні певних гарантій безпеки.

    Нагадаємо, 30 квітня країни НАТО почали виведення військ з Афганістану.
    Кілька днів тому Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану.

    Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

    Це рішення було гостро розкритиковано його попередником Дональдом Трампом, який планував завершити вивід військ 1 травня.

    Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

    Інтервенція пояснювалася зв'язками з «Аль-Каїдою» з угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

    Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.

    Теги: вибух Афганістан автомобіль Талібан госпіталь
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