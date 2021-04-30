В Афганістані прогримів вибух біля госпіталю: близько 30 загиблих
Вибух частково пошкодив госпіталь
Біля госпіталю в місті Пулі-Алам вибухнула замінована машина, постраждали понад 60 людей і загинули близько 30
У провінції Афганістану Логар стався вибух, близько 30 людей загинули. Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на місцеву владу.
Зазначається, що біля госпіталю в місті Пулі-Алам вибухнула замінована машина, постраждали понад 60 людей і загинули близько 30. За даними Afghanistan Times, вибух також частково пошкодив госпіталь.
Як повідомляє Reuters, ситуація в Афганістані загострилася після рішення США вивести війська з країни до 11 вересня.
Рішення американського президента Джо Байдена розлютило талібів, які підписали угоду з його попередником Дональдом Трампом про виведення військ до 1 травня при дотриманні певних гарантій безпеки.
Нагадаємо, 30 квітня країни НАТО почали виведення військ з Афганістану.
Кілька днів тому Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану.
Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.
Це рішення було гостро розкритиковано його попередником Дональдом Трампом, який планував завершити вивід військ 1 травня.
Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.
Інтервенція пояснювалася зв'язками з «Аль-Каїдою» з угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.
Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.