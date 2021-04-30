У Харкові в черзі до буфету сталась стрілянина

Травми отримали двоє чоловіків

В Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину, коли стояв у черзі. В результаті двоє людей отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався на проспекті Архітектора Альошина. За даними поліції, в черзі до буфету, який працює на винос, між чоловіками виник словесний конфлікт.

«В ході якого 34-річний чоловік взяв спецзасіб для відстрілу гумових куль і здійснив кілька пострілів у бік чоловіків 30 і 39 років. Постраждалі з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню», – йдеться в повідомленні.

У телеграм-каналі «Труха» очевидці повідомляють, що конфлікт між двома незнайомими хлопцями виник в черзі біля закладу «Буфет», один з хлопців був в компанії.

«Той, що був один, дістав травмат і попередив компанію, що буде стріляти. Хлопцям це не сподобалось – почали нападати, ну той і висадив в них обойму гуми», – йдеться в повідомленні.

Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.