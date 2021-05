Потужний вибух на заводі в Ірані: є постраждалі, згоріла пожежна машина

Потужний вибух стався в неділю, 2 травня, на хамічному підприємстві у іранській провінції Кум. Як повідомляє іранське агентство Tasnim, під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників.

#Iran

May 2

Horrible fire at a plant of the petrochemical industries (Shokohieh Alcohol factory) in the city of Qom.

Firefighters were dispatched to the incident area.

6 people injured. pic.twitter.com/v13Ic26QeQ