Потужний вибух на заводі в Ірані: є постраждалі, згоріла пожежна машина

До боротьби з вогнем залучені військові підрозділи

Через масштаби пожежі в провінції Кум оголошено надзвичайний стан

Потужний вибух стався в неділю, 2 травня, на хамічному підприємстві у іранській провінції Кум. Як повідомляє іранське агентство Tasnim, під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників.

#Iran

May 2

Horrible fire at a plant of the petrochemical industries (Shokohieh Alcohol factory) in the city of Qom.

Firefighters were dispatched to the incident area.

6 people injured. pic.twitter.com/v13Ic26QeQ — mostafa.m (@MostafaMe4) May 2, 2021

Відзначається, що інцидент стався о 6 ранку за місцевим часом на фабриці «Маваллан», яка займається хімічною промисловістю. На боротьбу з вогнем було кинуто понад 100 пожежнків. Під час гасіння повністю згоріла пожежна машина, а двоє рятувальників постраждали і були доставлені в лікарню.

У зв'язку з інцидентом місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан. До боротьби з вогнем залучили всі організації, включаючи військових Корпусу вартових ісламської революції.

Про причини вибуху поки не повідомляється.

Нагадаємо, що у квітні неподалік сирійського порту Баніяс невідомі атакували іранський танкер – щонайменше троє людей загинули.

Також минулого місяця в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Влада країни назвала події терористичним актом. Відповідно до офіційної версії, підозрюваний – 43-річний іранський громадянин Реза Карімі, який працював на на підприємстві зі збагачення урану в Натанзі і втік з Ірану після того, як про нього дізналися співробітники сил безпеки.

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