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    Здоров'я

    Кримські окупанти передати справу Бекірова в інший «суд»

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    Політв&rsquo;язень Едем Бекіров - Кримські окупанти передати справу Бекірова в інший «суд»
    Політв’язень Едем Бекіров

    Як заявив адвокат, етап із Сімферопольського СІЗО його підзахисний Едем Бекіров «не переживе»

    Справу політв’яня Едема Бекірова, підозрюваного окупантами в Криму у зберіганні та транспортуванні зброї і вибухових речовин, перенаправили з Центрального «райсуду» Сімферополя до Красноперекопського «райсуду». Захист вважає, що це ще більше погіршує стан здоров'я Бекірова.

    Про це у Facebook повідомив адвокат Олексій Ладін.

    «Суддя центрального районного суду Сімферополя Олександр Вороной направив кримінальну справу стосовно мого підзахисного Едема Бекірова для розгляду по суті до Красноперекопського районного суду Криму. А це 123 кілометри від Сімферополя», - написав адвокат.

    За його словами, «суддя» аргументує рішення тим, що саме у Красноперекопському районі співробітники ФСБ виявили схованку з боєприпасами та вибухівкою, у зберіганні яких звинувачують Бекірова.

    Як зазначив адвокат, навіть за версією слідства, Бекірова звинувачують саме у зберіганні заборонених речовин у Сімферополі, але не у перевезенні їх таємним свідком до схованки у районі села Рисове Красноперекопського району.

    «Звичайно, це абсурдна кваліфікація підсудності, і захист її вже оскаржив. Доводи суду про те, що злочин закінчено у момент вилучення боєприпасів та патронів (зі схованки у районі села Рисове) неспроможні, оскільки навіть за версією все того ж слідства про переміщення заборонених речовин Бекіров не знав, і його звинувачення обмежене зберіганням патронів та боєприпасів, перевезення там немає», - пояснив адвокат.

    За його словами, питання територіальної підсудності принципове, «оскільки неправильне визначення підсудності безпосередньо загрожує здоров'ю і життю мого підзахисного».

    Як заявив Ладін, етап із Сімферопольського СІЗО до Красноперекопського районного «суду» довжиною в 123 кілометри його підзахисний Едем Бекіров «не переживе».

    Нагадаємо, адвокат Бекірова повідомив, що його підзахисний відчуває сильний біль у спині і не встає з ліжка через защемлення нерва в хребті.

    Омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно вжити заходів щодо забезпечення політв’язня Едема Бекірова медичною допомогою, а також сприяння його участі у судових засіданнях без ризику для здоров’я.

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