Утримуваний в СІЗО Бекіров не встає через защемлення нерва в хребті, – адвокат



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Едем Бекіров

Адвокат Бекірова зазначив, що очевидно, мають місце зовнішні чинники, можливо, вплинули умови утримання в медсанчастині СІЗО

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого тримають у СІЗО в Криму, знову погіршився стан здоров'я. За словами адвоката Олексія Ладіна, його підзахисний відчуває сильний біль у спині і не встає з ліжка через защемлення нерва в хребті, передає «Крим.Реалії».

«Я намагався сьогодні (22 липня) відвідати Едема Бекірова в камері медсанчастини СІЗО, однак він не зміг встати з ліжка, тому що у нього сильно болить спина. Я тут же звернувся до медсанчастини. Медичний працівник до нього зайшов, і Бекіров підтвердив, що у нього защемлення нерва в хребті. Чому це сталося, я поки не можу говорити, оскільки так і не побачився з ним. Але очевидно, мають місце зовнішні чинники, можливо, вплинули умови утримання в медсанчастині СІЗО», – розповів адвокат.

За словами Ладіна, родичі Бекірова намагаються передати йому знеболюючі препарати.

Раніше Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що «хотіла б», щоб Київський районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід з тримання в СІЗО на домашній арешт відносно Едема Бекірова.

Європейський суд з прав людини 11 червня виніс рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново помістити його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого тримають у сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.

10 липня дружина тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, повідомила, що у чоловіка запалення легенів.

Напередодні стало відомо, що окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними.

Раніше повідомлялося, що російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з тим, щоб Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя, надали необхідну медичну допомогу. Також активісти збирають підписи із закликом випустити Бекірова з СІЗО.

За словами рідних, стан здоров’я Бекірова надкритичний.