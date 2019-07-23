Денісова вимагає, щоб Росія негайно допомогла політв’язню Бекірову



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Не дивлячись на хворобу Бекірова, розгляд його справи відбуватиметься в «Красноперекопському районному суді Криму»

Вчора Бекіров не зміг навіть вийти до свого адвоката через защемлення спинного нерву

Омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно вжити заходів щодо забезпечення політв’язня Едема Бекірова медичною допомогою, а також сприяння його участі у судових засіданнях без ризику для здоров’я.

Про це Денісова 23 липня написала у Facebook.

Вона повідомила, що утримуваному в СІЗО Бекірову стає гірше.

«Бекіров – інвалід першої групи, страждає на цукровий діабет, біль у серці, задуху. Вчора він не зміг навіть вийти до свого адвоката через защемлення спинного нерву. Кожен день перебування Бекірова в умовах СІЗО становить ризик його життю», - підкреслила омбудсмен.

Денісова зауважила, що не дивлячись на хворобу Бекірова розгляд його справи відбуватиметься в «Красноперекопському районному суді Криму».

«А це чотири години їзди у автозаку з Сімферополя. У його критичному стані тривала дорога є небезпечною», - підкреслила омбудсмен.

Нагадаємо, адвокат Бекірова повідомив, що його підзахисний відчуває сильний біль у спині і не встає з ліжка через защемлення нерва в хребті.