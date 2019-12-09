Лікар Тодуров з Інституту серця сам лікується у Кашпіровського (відео)



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Директор Інституту серця Борис Тодуров та скандальний психотерапевт Анатолій Кашпіровський

Тодуров назвав маніпуляції Кашпіровського «чудесним зціленням»

Директор Інституту серця Борис Тодуров розповів, що скандальний психотерапевт Анатолій Кашпіровський нібито вилікував його від болю в спині за п’ять хвилин.

Повідомлення про «чудесне зцілення» Тодуров оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

«За п’ять хвилин зняв мені біль у спині, від якої я страждав протягом останнього місяця. Мене – закоренілого скептика, важко чимось здивувати, але тут справді відбулося чудесне зцілення. Ось така приємна зустріч», – написав під відео Тодуров.

Він пояснив, що Кашпіровський приїхав в Інститут серця і за допомогою невеликої маніпуляції допоміг лікарю позбутися хворобливих відчуттів.

«На своєму досвіді, своєю власною спиною. Ось я стою, випростався, можу рухатися, хоча я прийшов сюди в напівзігнутому стані, тому що все боліло», – запевнив Тодуров.

У свою чергу Кашпіровський зазначив, що процедура, яку він застосував, повинна залишитися таємницею.