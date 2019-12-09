Лікар Тодуров з Інституту серця сам лікується у Кашпіровського (відео)
Тодуров назвав маніпуляції Кашпіровського «чудесним зціленням»
Директор Інституту серця Борис Тодуров розповів, що скандальний психотерапевт Анатолій Кашпіровський нібито вилікував його від болю в спині за п’ять хвилин.
Повідомлення про «чудесне зцілення» Тодуров оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
«За п’ять хвилин зняв мені біль у спині, від якої я страждав протягом останнього місяця. Мене – закоренілого скептика, важко чимось здивувати, але тут справді відбулося чудесне зцілення. Ось така приємна зустріч», – написав під відео Тодуров.
Він пояснив, що Кашпіровський приїхав в Інститут серця і за допомогою невеликої маніпуляції допоміг лікарю позбутися хворобливих відчуттів.
«На своєму досвіді, своєю власною спиною. Ось я стою, випростався, можу рухатися, хоча я прийшов сюди в напівзігнутому стані, тому що все боліло», – запевнив Тодуров.
У свою чергу Кашпіровський зазначив, що процедура, яку він застосував, повинна залишитися таємницею.