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    Здоров'я

    Ізраїльські вчені вперше перемогли найважчий з видів раку

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    В Ізраїлі здійснили прорив у лікуванні раку - Ізраїльські вчені вперше перемогли найважчий з видів раку
    В Ізраїлі здійснили прорив у лікуванні раку

    За допомогою молекули, впровадженої в організм, біологи на 80-90 відсотків знищили клітини пухлини підшлункової залози

    Вчені університету в Тель-Авіві (Ізраїль) провели успішні досліди зі скорочення клітин раку підшлункової залози, який є одним із найбільш важко виліковних видів онкологічного захворювання.

    Відповідне дослідження було опубліковано в науковому журналі Oncotarget. Відзначається, що за допомогою молекули, впровадженої в організм, біологи на 80-90 відсотків знищили клітини пухлини підшлункової залози у піддослідних мишей.

    У статті повідомляється, що мишам впроваджували клітини людської пухлини підшлункової залози, а також молекулу PJ37, розроблену 10 років тому для захисту нервових клітин людей, які пережили інфаркт або сильне запалення. Уже через місяць кількість клітин раку значно скоротилася. 

    «Ця молекула викликає аномалію в процесі розмноження людських ракових клітин, викликаючи їх швидку загибель», – прокоментував результати експерименту керівник проєкту професор медичного факультету ТАУ Малка Коен-Армон.

    За його словами, дуже важливим моментом є те, що молекула вражає тільки ракові клітини, не зачіпаючи доброякісні.

    Вчені збираються продовжити досліди на більш великих ссавцях, а потім на людях. Наступний етап триватиме 2 роки.

     

    здоров'я Ізраїль медицина лікар наука хвороби рак
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