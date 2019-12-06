Немовля живцем поховали у глечику під землею. Воно вижило (фото)



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Фото: bbc.com

За оцінками індійських лікарів, дівчинка народилася недоношеною - ймовірно, приблизно у 30 тижнів. Коли її привезли до лікарні, вона важила всього 1,1 кг

Недоношена дівчинка, яку у жовтні випадково знайшли закопаною у глиняному глечику на півночі Індії, зараз почувається добре. Про це пише ВВС з посиланням на лікаря дівчинки.

До лікарні дитину привезли в критичному стані. Лікарі діагностували зараження крові та небезпечно низький рівень тромбоцитів.

Зараз дівчинка набрала вагу, самостійно дихає, а рівень тромбоцитів в її крові знову нормальний, розповів педіатр Раві Ханна. Він також надав фотографії дитини.

Батьків дівчинки знайти не вдалося. Після необхідного за законом періоду очікування її віддадуть на удочеріння. Наразі ж дитина перебуває під опікою влади індійського штату Уттар-Прадеш.

Недоношену дівчинку випадково знайшов селянин, який прийшов у поле, щоб поховати власну доньку, яка народилася мертвою. Індуїсти, як правило, кремують мертвих, але померлих малюків і дітей часто ховають у землі.

За словами селянина, він викопав яму глибиною приблизно 90 сантиметрів, коли раптом лопатою вперся у поверхню глиняного глечика. Стінка посудини розбилася, і він почув дитячий плач. Чоловік витягнув глечик, і побачив у ньому дитину.

Спочатку дівчинку помістили у місцеву державну лікарню, але згодом перевели у педіатричну клініку доктора Ханни, яка оснащена більш сучасним обладнанням.

За оцінками лікарів, дівчинка народилася недоношеною - ймовірно, приблизно у 30 тижнів. Коли її привезли до лікарні, вона важила всього 1,1 кілограма, страждала від переохолодження і гіпоглікемії (низький рівень глюкози у крові). Її кінцівки не розгиналися.

Станом на 3 грудня дівчинка важила вже 2,57 кілограма. Лікарі кажуть, вона абсолютно здорова.

Невідомо, скільки часу новонароджена перебувала під землею, і лікарі можуть лише здогадуватися, як їй вдалося вижити.

Педіатр Раві Ханна припускає, що немовля змогло протриматися три-чотири дні завдяки «бурому жиру» - особливому прошарку жирової тканини на животі, стегнах і щоках, яка є лише у малюків і слугує джерелом енергії.

У жовтні поліція відкрила справу щодо «невідомих осіб» і розпочала пошук батьків дівчинки.

На думку слідчих, родичі знали, що дитина є живою, і навмисно позбавилися від дівчинки - адже навіть після широкого розголосу цієї справи вони не прийшли по неї.

Про можливі мотиви батьків правоохоронці нічого не кажуть. Проте факт дискримінації дівчат в Індії - ні для кого не секрет.

Дівчата традиційно розглядаються для родин як тягар, особливо у бідних прошарках суспільства. Статеве співвідношення в Індії - одне з найгірших у світі: наразі населенню країни не вистачає близько 20 мільйонів жінок.

Від дітей жіночої статі позбавляються різними способами. У нелегальних клініках часто роблять аборти, але і випадки вбивств новонароджених дівчат досі доволі поширені.