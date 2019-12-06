Справа на 140 млн грн: у Києві викрито схему підкупу лікарів групою фармкомпаній



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За отриману винагороду лікарі виписували пацієнтам препарати, у реалізації яких були зацікавлені представники фармкомпаній

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, слідчого управління поліції Києва та столичної прокуратури викрили злочинну схему підкупу лікарів з метою просування лікарських засобів та збільшення їх продажів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Попередньо встановлено, що упродовж 2018-2019 років службові особи та представники групи компаній систематично надавали лікарям закладів охорони здоров’я на території Києва та інших областей неправомірну вигоду. За це медики, використовуючи свої повноваження, під час призначення пацієнтам ліків надавали перевагу медичним препаратам саме цієї групи компаній. За попередніми даними сума наданих «винагород» становить 140 мільйонів гривень.

Аби отримати кошти для надання неправомірної вигоди, представники групи компаній організували схему з ухилення від сплати податків, зокрема - вчинення фіктивних правочинів з комерційними структурами.

Так, наприклад, останні замовляли у підприємств рекламні послуги або послуги з організації проведення медійних заходів, які фактично не надавались, отримувало від фармкомпаній гроші, які перераховували на карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому передавали ці кошти представникам підприємств фармацевтичної бізнес-групи.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, слідчого управління поліції Києва та столичної прокуратури проведено низку санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання їх посадових осіб, а також інших осіб, що можуть бути причетні до схеми.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.