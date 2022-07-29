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Лікаря із Закарпаття затримано на хабарі у $200 за довідку про інвалідність

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 22:55 glavcom.ua
Лікаря із Закарпаття затримано на хабарі у $200 за довідку про інвалідність
Лікаря із Закарпаття затримали на хабарі у $200 за довідку про інвалідність
фото: пресслужба Закарпатської обласної прокуратури

Пацієнт мав усі підстави для оформлення довідки безкоштовно

Лікаря Свалявської міської лікарні затримали на хабарі у $200 за оформлення довідки про інвалідність. Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Пацієнт, якому мали видати документ, має всі підстави для встановлення групи інвалідності, проте лікар вимагав від родичів чоловіка кошти за довідку. 

За даними слідства, лікар обіцяв за кошти не перешкоджати чоловікові в одержанні довідки медико-соціальної експертної комісії, що засвідчує групу інвалідності. 

Медика затримали під час одержання хабара.

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Лікарю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара).

Наразі чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавленні волі з конфіскацією майна і забороною займатися певною діяльністю на три роки.

До слова, у Київській області правоохоронці викрили двох чоловіків, які організували виробництво медичних довідок для перетину кордону особами, що прагнули уникнути мобілізації. 

 

Теги: корупція лікар Закарпаття здоров'я

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