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    Затримано мешканця Закарпаття, що продавав довідки для виїзду за кордон

    Фальшиві довідки про стан здоров&rsquo;я дозволяли перетнути кордон військовозобов&rsquo;язаним&nbsp; &nbsp; - Затримано мешканця Закарпаття, що продавав довідки для виїзду за кордон

    Фальшиві довідки про стан здоров’я дозволяли перетнути кордон військовозобов’язаним   

    Фото: Держприкордонслужба

    За можливість покинути Україну платили 20 тис. євро

    Мешканця Закарпатської області, який організував злочину схему продажу фальшивих документів, затримано співробітниками прикордонної служби України. Про це повідомляється на сторінці служби у Facebook.

    Зловмисник спеціалізував на виготовленні документів, за допомогою яких під час дії воєнного стану намагалися виїхати за кордон військовозобов’язані чоловіки. Організатора схеми викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, Служба безпеки України та Національна поліція України за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

    В рамках відкритого кримінального провадження встановлено, що злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без фактичного проходження особою необхідних обстежень. За свої послуги зловмисник правив по 20 тисяч євро з кожного «клієнта». Слідчі дії тривають.

    Раніше повідомлялось, що у пункті пропуску «Ягодин» у Волинській області в ході митно-прикордонного контролю упереджено намір волинянина вивезти з України $320 тис.

    Також на Одещині викрито канал переправлення чоловіків через кордон. Чотири організатори, які під виглядом добровольців територіальної оборони допомагали військовозобов’язаним покинути України брали $10 тис. з кожного втікача.

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    Теги: росія окупанти СБУ Держприкордонслужба Закарпаття війна Україна послуги кордон окупація #stoprussia
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    Затримано мешканця Закарпаття, що продавав довідки для виїзду за кордон