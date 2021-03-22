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    Лікарні отримали від Порошенка ще партію кисневих концентраторів

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    Фонд Порошенка та волонтери&nbsp; вже передали українським лікарням понад 100 кисневих концентраторів&nbsp; - Лікарні отримали від Порошенка ще партію кисневих концентраторів
    Фонд Порошенка та волонтери  вже передали українським лікарням понад 100 кисневих концентраторів 
    Фото: Європейська солідарність

    Петро Порошенко зазначив, що Україна виявилася неготовою до епідемії

    Чергова партія з 30 кисневих концентраторів відправлена в українські лікарні від Фонду Порошенка та волонтерів. Кожен прилад може одночасно забезпечувати кисневу підтримку для двох пацієнтів. Концентратори доставлять у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області.

    П’ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що Україна, попри бравурні заяви влади про «чемпіонство у боротьбі з коронавірусом», виявилася неготовою до епідемії.

    «10-15 тисяч кожного дня захворює. Держава – безпорадна. Влада – безпорадна. Міністр, прем`єр, президент Зеленський – безпорадні», – констатував Порошенко.

    «Ми пропонували владі: зберіть РНБО, імплементуйте наш антиковідний план, врешті-решт завезіть вакцину. Коли ви намагаєтеся зробити дискусію, чи потрібне вакцинування чи ні, скажіть людям правду – у вас немає вакцини», – зауважив він.

    Порошенко наголосив, що зараз найбільша біда – це брак кисню для хворих на коронавірус. «Є таке порівняння «потребує як повітря». Той, хто сьогодні госпіталізований – а їх 4-5 тисяч за добу – вони просто потребують права дихати», – зазначив він.

    «Ми передаємо чергову партію кисневих концентраторів. Ми дуже сподіваємося, що ці кисневі концентратори вже із завтрашнього дня почнуть рятувати життя людей», – сказав лідер «Європейської Солідарності».

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    Лікарні отримали від Порошенка ще партію кисневих концентраторів
    Лікарні отримали від Порошенка ще партію кисневих концентраторів
    Лікарні отримали від Порошенка ще партію кисневих концентраторів
    Лікарні отримали від Порошенка ще партію кисневих концентраторів

    «Ми не можемо бути байдужими. Так як у 2014-му ми не були байдужими і влилися в рух волонтерів і добровольців. Так як рік тому ми робили все можливе для того, щоб привезти, як у 2014-му бронежилети, так зараз це були захисні костюми, апарати штучної вентиляції легень, апарати найсучаснішої цифрової рентген діагностики», – зазначив п’ятий президент.

    «Ми маємо об’єднатися, ми маємо бути разом, ми маємо допомагати один одному, як ми це робили ці сім років. І ми точно переможемо», – переконаний Порошенко.

    Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією «Рошен» і волонтерами від початку пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч штук захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

    У жовтні 2020 року розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія «Рошен» та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу.

    Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка та волонтерів – закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус. Більше 100 кисневих концентраторів вже передані в українські лікарні.

    Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 млн грн.

    Теги: Петро Порошенко лікарня епідемія коронавірус
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