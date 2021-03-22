Лікарні отримали від Порошенка ще партію кисневих концентраторів

Петро Порошенко зазначив, що Україна виявилася неготовою до епідемії

Чергова партія з 30 кисневих концентраторів відправлена в українські лікарні від Фонду Порошенка та волонтерів. Кожен прилад може одночасно забезпечувати кисневу підтримку для двох пацієнтів. Концентратори доставлять у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області.

П’ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що Україна, попри бравурні заяви влади про «чемпіонство у боротьбі з коронавірусом», виявилася неготовою до епідемії.

«10-15 тисяч кожного дня захворює. Держава – безпорадна. Влада – безпорадна. Міністр, прем`єр, президент Зеленський – безпорадні», – констатував Порошенко.

«Ми пропонували владі: зберіть РНБО, імплементуйте наш антиковідний план, врешті-решт завезіть вакцину. Коли ви намагаєтеся зробити дискусію, чи потрібне вакцинування чи ні, скажіть людям правду – у вас немає вакцини», – зауважив він.

Порошенко наголосив, що зараз найбільша біда – це брак кисню для хворих на коронавірус. «Є таке порівняння «потребує як повітря». Той, хто сьогодні госпіталізований – а їх 4-5 тисяч за добу – вони просто потребують права дихати», – зазначив він.

«Ми передаємо чергову партію кисневих концентраторів. Ми дуже сподіваємося, що ці кисневі концентратори вже із завтрашнього дня почнуть рятувати життя людей», – сказав лідер «Європейської Солідарності».

«Ми не можемо бути байдужими. Так як у 2014-му ми не були байдужими і влилися в рух волонтерів і добровольців. Так як рік тому ми робили все можливе для того, щоб привезти, як у 2014-му бронежилети, так зараз це були захисні костюми, апарати штучної вентиляції легень, апарати найсучаснішої цифрової рентген діагностики», – зазначив п’ятий президент.

«Ми маємо об’єднатися, ми маємо бути разом, ми маємо допомагати один одному, як ми це робили ці сім років. І ми точно переможемо», – переконаний Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією «Рошен» і волонтерами від початку пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч штук захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні 2020 року розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія «Рошен» та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу.

Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка та волонтерів – закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус. Більше 100 кисневих концентраторів вже передані в українські лікарні.

Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 млн грн.