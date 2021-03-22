Facebook видалив 12 мільйонів фейків про коронавірус

Адміністрація Facebook повідомила про викриття понад 100 скоординованих мереж, які займалися поширенням фейків

Адміністрація соціальної мережі Facebook повідомила про видалення 12 мільйонів фейкових повідомлень, пов’язаних із пандемією Covid-19 та вакцинацією від захворювання. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій компанією.

«Від початку пандемії ми використовували наші системи штучного інтелекту для видалення матеріалів, пов'язаних з Covid-19, які світові експерти в області охорони здоров'я відзначили як дезінформацію, а потім для виявлення копій, коли хтось намагається ними поділитися. В результаті ми видалили понад 12 мільйонів матеріалів про Covid-19 і вакцини», – повідомили у Facebook.

При цьому в компанії зауважили, що лише за три останні місці минулого року видалили понад 1,3 мільярда фейкових акаунтів.

«Ми займаємо жорстку позицію щодо цієї діяльності та кожного дня блокуємо мільйони підроблених облікових записів, більшість з яких – під час створення. З жовтня по грудень 2020 роки ми заблокували понад 1,3 мільярда з них», – зазначається у повідомленні.

Окрім того, адміністрація Facebook повідомила про викриття понад 100 скоординованих мереж, які займалися поширенням фейків.

«Ми також розслідуємо та усуваємо таємні операції із впливу за кордоном і всередині країни, засновані на фальшивих акаунтах. За останні три роки ми видалили понад 100 мереж скоординованої недостовірної поведінки (CIB) з нашої платформи», – наголосили у компанії.

Також пресслужба Facebook повідомила, що залучила для боротьби з фейками 80 спеціалістів із перевірки фактів, які переглядають контент понад 60 мовами світу та позначають виявлені недостовірні дописи. Також для розрізнення фейків компанія застосовує штучний інтелект.

Раніше стало відомо, хто очолить Центр боротьби з фейками в Україні.

До слова, в Україні створили Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони. Планувалося, що центр почне працювати з 16 березня, однак поки що цього не сталося.