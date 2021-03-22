Темпи прискоряться? Шмигаль вимагає внести зміни до плану вакцинації

Від початку кампанії з ковід-вакцинації в Україні щеплено понад 111 тис. людей

Станом на 22 березня в Україні понад 263 тисячі активних хворих на коронавірус

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал «Дія».

Про це повідомляє пресслужба президента за результатами селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Володимира Зеленського.

Також уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від Covid-19. Наразі домовленості є не лише в межах програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer.

На нараді Шмигаль також поінформував, що активних хворих в країні станом на сьогодні понад 263 тисячі.

«Із 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2652 із 4909», – зазначив голова уряду.

Нагадаємо, в Україні перша партія препарату AstraZeneca/Oxford в кількості півмільйона доз прибула 23 лютого замість запланованих 15-21 лютого. Більше поставок в Україну вакцин не було. Максим Степанов минулого тижня заявив, що поставка препарату CoronaVac китайського виробника Sinovac очікується до кінця березня. Повинно прибути 700 тисяч доз.

Міністр назвав причиною зриву поставок вакцини до України величезний попит та нестачу потужностей виробників препаратів від Covid-19.

Сьогодні очільник МОЗ анонсував додаткові дві тисячі пунктів щеплень в Україні. Він заявив, що в країні розпочався другий етап вакцинації і сімейні лікарі цього тижня почнуть щеплюватись від Covid-19.

За добу 21 березня в Україні прищепили менше ніж 3 тисячі осіб. Всього в країні з початку кампанії вакцинації зробили понад 111 тисяч щеплень.

За словами Шмигаля, у країні вже зареєстровано три вакцини – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.



