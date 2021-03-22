Кабмін змінив порядок роботи транспорту в «червоних» зонах

Регулюватимуть роботу транспорту регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту будуть встановлювати місцеві влади. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Згідно з рішенням Кабміну, тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) будуть ухвалювати рішення про заборону регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

Виняток становлять:

транзитні перевезення;

перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, становить не більше п'яти осіб без урахування дітей у віці до 14 років;

перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовані не менше чим за два дні органи Нацполіції;

перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин

Також окремим рішенням державної комісії ТЕБ і НС буде вводитися заборона на посадку пасажирів на автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення, крім спеціальних залізничних рейсів.

Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

До слова, столична влада вважає, що попри віднесення Києва до «червоної» зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення ухвалять 22 березня.

Раніше повідомлялося, що громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.