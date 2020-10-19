Львівські медики прооперували серце 80-річної пацієнтки без жодного розрізу



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Львівські медики прооперували серце 80-річної пацієнтки без жодного розрізу

Цілий клапан до серця пацієнтки лікарі доправили без жодного розрізу, лише через прокол шкіри

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відбулася унікальна операція – транскатетерна імплантація аортального клапана.

Про це пише у Facebook головний лікар лікарні Олег Самчук.

«Що надзвичайного в операції, крім її надсучасності? Коштує вона майже мільйон гривень, і таких у всій Україні донині виконано лише кілька! Пацієнтка – 80–річна жителька Львівщини. До нас жінка потрапила вже у вкрай важкому стані – із набряком в ногах і рідиною в легенях. Діагноз: критичний аортальний стеноз. Через вік клапан у її серці «закам'янів», замість отвору у 3 см, у серці була дірочка розміром 0,8 мм. Воно не могло прокачувати кров, працювало з потрійним навантаженням, страждали всі органи. Ми зіштовхнулися з непростою ситуацією: без операції пацієнтка не прожила б і кількох місяців, але традиційного хірургічного втручання на відкритому серці не витримала б», – написав він.

Самчук зазначив, що якби ця жінка жила, наприклад, у Польщі, їй би одразу поставили клапан через судину.

«Там, як і у всьому сучасному світі, цей метод широко практикують. Тому ми вирішили, що несправедливо позбавляти шансу жити бабусю, яка ще хоче побавити своїх правнуків, лише тому, що вона українка, а не полячка, і коштом лікарні спеціально для неї замовили клапан із–за кордону», – повідомив головний лікар Олег Самчук.

Операція відбулася вчора. Її робили фахівці Центру серця та судин під контролем професора Марека Григера з Польщі, який має величезний досвід. У центрі, де він працює, за рік роблять сотню таких втручань.

Якщо говорити про сам процес: через маленький прокол у шкірі лікарі ввели протез до стегнової артерії, а потім – у серце. Пацієнтка опритомніла ще на операційному столі. Оскільки не було розрізу грудної клітини, тривалого наркозу, апарату штучного кровообігу, вона не потребує відновлення і реабілітації. Вже за день–другий її випишуть.

«Що ж стосується інших таких пацієнтів, а за рік лише до нас з подібними проблемами потрапляє більше десяти людей, будемо просити державу закуповувати такі протези. Щоб кожному, хто звернеться до нас, ми могли сказати: Навіть якщо Вам 80 років і Ви маєте критичну хворобу серця, але через вік не здатні пережити традиційної операції – ми будемо боротися за Ваше життя!», – наголосили в лікарні.