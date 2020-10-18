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    Здоров'я

    Лікар-інфекціоніст пояснив, яких помилок припускаються хворі на коронавірус

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    Попри банальність цього твердження, паніка &ndash; страшний і грізний фактор, який призводить до непередбачуваних наслідків - Лікар-інфекціоніст пояснив, яких помилок припускаються хворі на коронавірус
    Попри банальність цього твердження, паніка – страшний і грізний фактор, який призводить до непередбачуваних наслідків

    Фахівець закликає не панікувати та бути на зв’язку з сімейним лікарем

    Про те, як правильно лікувати Covid-19 і які помилки допускають хворі розповів лікар-інфекціоніст київської лікарні №4 Євген Дубровський.

    Про це медик розповів виданню Волинь Online.

    Дубровський закликає не панікувати та бути на зв’язку з сімейним лікарем.

    Головна помилка – це паніка

    Попри банальність цього твердження, паніка – страшний і грізний фактор, який призводить до непередбачуваних наслідків.

    Суєта, агресія, відчай – вся палітра непотрібних емоцій виливається в непродуктивне русло і завдає шкоди пацієнту і його близьким.

    Не кажучи вже про вплив стресу на саму імунну систему – єдиного нашого захисника від вірусного захворювання. Паніка і страх спонукають людей робити непотрібні дії і вчинки.

    Вживання потужних антибіотиків на ранніх термінах захворювання

    Антибіотики не діють на віруси.

    Це не працює. Це призводить лише до антибіотикорезистентності і зайвого отруєння організму.

    Для призначення антибактеріальних препаратів є показання: характерні зміни в аналізах, рентгенологічна картина, клінічна картина і ще деякі нюанси.

    Масове обстеження всіх контактних

    Після контакту з хворим має пройти не менше 5 діб (в середньому 7-10, максимум 14 діб), щоб людина захворіла і почала виділяти вірус.

    Людина захворіти може значно пізніше. Вона це відчує (безсимптомні форми – казус, який підлягає серйозному розбору і аналізу: чи дійсно ці люди хворі і заразні?).

    Навіть в разі легкої непомітною форми є і будуть скарги – як мінімум слабкість, втома, невисока лихоманка. Може зникнути смак або нюх. Тоді вже стає зрозумілим, хто захворів і кого доцільно обстежити.

    Звернення в стаціонар

    Хоча лікарі стаціонарів просто з ніг валяться від навантаження і кількості звернень, вони надають таку консультативну допомогу, бігаючи від важких хворих у своєму відділенні до натовпу панікерів на пропускнику.

    Для стаціонарного лікування є показання, критерії тяжкості. Якщо після огляду не видно небезпечних симптомів або підозри на негативну динаміку, людина повинна лікуватися вдома.

    Безглузда безпечність

    Люди з високої групи ризику по супутніх захворюваннях повинні бути обережними і уважними до свого здоров’я.

    Не втрачайте час, звертайтеся вчасно.

    Табу на застосування противірусних препаратів

    Противірусні не є препаратами прямої дії на вірус. Вони тільки підсилюють і стимулюють дію нашої імунної системи.

    Сам по собі Covid-19 не робить такого руйнівного впливу на тканини і клітини. Біда трапляється, коли організм неадекватно відповідає на чужорідний агент. У разі дисбалансу імунної системи відбувається «неправильна» захисна відповідь. І імунні клітини, вбиваючи вірус, наносять значні пошкодження власним тканинам.

    Тому забороняється використовувати препарати, які ще більше роблять імунітет агресивним.

    Невиправдана комп’ютерна томографія

    КТ-прекрасний високоточний цінний метод, який в контексті Covid-19 використовується дуже часто недоцільно.

    Набагато краще звичайний рентген на 6-7 добу. Він покаже чітко, чи є бактеріальна пневмонія. Тоді відразу можна приймати рішення про призначення антибіотиків. І перевірити потім контрольним знімком ефективність.

     

    лікар імунітет вірус коронавірус
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