У Запоріжжі мати з дитиною зухвало «провчила» водія, що не пропустив пішоходів (відео)



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Нахабний водій пролетів буквально за кілька сантиметрів від матері з дитиною

Реакція жінки була адекватною, хоч і не дуже прийнятною

В Запоріжжі мати з дитиною переходила дорогу на пішохідному переході, однак в цей час нахабний водій пролетів буквально за кілька сантиметрів біля них. Спересердя жінка вдарила автомобіль ногою.

Відповідне відео показали в Telegram-каналі ХУкраина.

Як видно на відео, жінка перетинала дорогу по пішохідному переходу відповідно до правил дорожнього руху. За руку вона вела дитину, поряд переходили дорогу і інші пішоходи. Тож реакція жінки була адекватною, хоч і не дуже прийнятною.

«Схоже, стало модно бити ногами машини. Хоча, з огляду на, що жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, водій отримав стусана заслужено. З іншого боку, мати показала не зовсім хороший приклад дитині», – прокоментували випадок в мережі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 жовтня, о 12:43 на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo.

Як повідомлялося, 17 жовтня у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів. Також в результаті аварії постраждали пішоходи, і лише дивом обійшлося без жертв – травми виявилися не смертельними.