Медреформа: Скалецька пояснила, які зміни чекають українців у 2020 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2020 році пацієнти отримують чотири пріоритетних напрямки, які будуть профінансовані за підвищеним тарифом

У 2020 році планується перейти від практики фінансування за допомогою медичних субвенцій для регіонів на фінансування через договори

Міністерство охорони здоров’я України планує, що у 2020 році 72 млрд грн на отримання медичної допомоги буде направлено через контракти з медзакладами.

Очільниця відомства Зоряна Скалецька зазначила, що задачею уряду є створити правила гри з центру для того, щоб місцева влада, як власник закладів, максимально використовувала ресурси для вториннної допомоги.

За словами голови МОЗ, у 2020 році планується перейти від практики фінансування за допомогою медичних субвенцій для регіонів на фінансування через договори.

Скалецька заявила, що у 2020 році пацієнти отримують чотири пріоритетних напрямки, які будуть профінансовані за підвищеним тарифом: інсульти, інфаркти, пологи та неонатальна допомога.

«Плюс шість видів діагностик повністю будуть профінансовані. Плюс стаціонарна, амбулаторна, хірургічна, паліативна допомога та мобільні стаціонарні бригади та чотири види реабілітаційних послуг будуть профінансовані», – зазначила Скалецька у студії «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

За її словами, всі ці види допомоги розподілені на групи за видами, кожна з них буде контрактуватися із закладом.

Тобто українці самі зможуть обирати заклад, у якому хочуть отримати медичну допомогу.

«Не буде такого, що якщо людина з одного регіону, то вона не може отримати меддопомогу в іншому місті», – додала Скалецька.

Направлення у заклад надаватиме сімейний лікар. Тобто, куди направить пацієнта лікар, то туди і прийдуть гроші за послуги, які виділяє держава, пояснила очільниця Міністерства охорони здоров’я України.

До слова, колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун викрила брехню нової влади стосовно суми грошей, яку держава виділятиме на одного пацієнта

Читайте також:

Мільярд - на інсульт, майже два мільярди - на пологи. Охорона здоров'я у бюджеті-2020