Голова Національної служби здоров'я подав у відставку



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Олег Петренко очолював Національну службу здоров'я з березня 2018 року

Олег Петренко вважає, що його відставка дозволить новій команді МОЗ «зробити інакше, ніж робив і щоденно роблю це я»

Голова Національної служби здоров'я Олег Петренко подав у відставку. Про це йдеться у повідомленні на сторінці служби у Facebook.

«Сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров'я України. За власним бажанням. Сподіваюся, найближчим часом уряд її підтримає. Причина - у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я. І це заважає працювати і мені, і їм», - зазначив Петренко.

Він вважає, що його відставка дозволить новій команді МОЗ «зробити інакше, ніж робив і щоденно роблю це я».

Нагадаємо, Петренко очолював НСЗУ з березня 2018 року, коли вона була створена в рамках медичної реформи, яку розпочала команда колишньої в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун.

У лютому 2018 року Петренко переміг у конкурсі на посаду голови НСЗУ, в якому брали участь 13 кандидатів.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Ця служба - важливий орган в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.

Як повідомлялось, колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун викрила брехню нової влади стосовно суми грошей, яку держава виділятиме на одного пацієнта.