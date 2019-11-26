Міністерка охорони здоров’я поскаржилася на щоденний тиск



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Очільниця Міністерства охорони здоров’я України Зоряна Скалецька

Я з першого дня відчуваю тиск, зізналася Скалецька

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька зазначила, що їй щодня доводиться відчувати тиск, проте він її не змусить відступити від ухвалення рішень.

Про це вона заявила у студії «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

«Я з першого дня відчуваю тиск. Тиск обставин, тиск умов, тиск задач, і це не означає, що це тиск, який змусить опустити руки. Якщо мається на увазі тиск незаконних дій, то ні. Я сподіваюся, що до нього справи не дійдуть», – зазначила Скалецька.

Вона додала, що її риторика, як очільниці МОЗ, полягає у «прозорості, відкритості та зрозумілості для всіх».

До слова, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька 1 листопада підписала наказ про звільнення всіх своїх радників.