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    Новини здоров'я

    МОЗ: Близько третини українців мають психічні розлади

    Понад 75% громадян, які страждають на психічні розлади не звертаються до лікарів
    В Україні близько 30% людей протягом життя стикатися із психічними розладами. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. «Це обумовлено відчуттям небезпеки, питаннями працевлаштування, питаннями військового конфлікту на сході країни. Від них страждають в основному літні люди, жителі сходу України,
    • Сьогодні, 17:41
    • Розсилка

    Понад 75% громадян, які страждають на психічні розлади не звертаються до лікарів

    В Україні близько 30% людей протягом життя стикатися із психічними розладами. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

    «Це обумовлено відчуттям небезпеки, питаннями працевлаштування, питаннями військового конфлікту на сході країни. Від них страждають в основному літні люди, жителі сходу України, переселенці, а також військові, які служили в зоні АТО», - повідомив Ілик.

    Він додав, що понад 75% громадян, що страждають психічними розладами, не звертаються до лікарів з тих чи інших причин.

    «Вони намагаються вирішити проблему самостійно, вживаючи алкоголь, наркотики. Тому ми вважаємо, що ця проблема потребує вирішення на державному рівні», - заявив Ілик.

    Саме тому у список ліків, які входять в програму «Доступні ліки», включать медикаменти для лікування депресії і депресивного синдрому.

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