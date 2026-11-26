Військовослужбовці зможуть довше проходити реабілітацію за державний кошт, самостійно обирати підприємство для протезування та отримувати компенсацію за придбані засоби відновлення. Нові гарантії для військових, ветеранів і звільнених із полону запрацювали 24 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Які медичні послуги оплачуватиме держава

Зміни передбачені законом №4954-IX. Вони розширюють доступ до медичної допомоги та реабілітації для військовослужбовців, зокрема іноземців та осіб без громадянства, які служать у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Лікування та реабілітацію надаватимуть у закладах охорони здоров'я і спеціалізованих установах усіх форм власності та підпорядкування. Держава оплачуватиме допомогу в повному обсязі коштом державного бюджету.

Гарантії також поширюються на визначені законом категорії ветеранів та українців, які повернулися з полону і після звільнення з військової служби потребують лікування або реабілітації.

Реабілітація може тривати довше за один курс

Однією з важливих змін стала можливість продовжувати відновлення, якщо людині недостатньо одного курсу реабілітації. Для пацієнтів, яким потрібна періодична підтримувальна допомога, передбачили довготривалий реабілітаційний період.

Обсяг і тривалість послуг визначатимуть індивідуально – з урахуванням стану здоров'я та потреб людини. Це стосується, зокрема, тих, хто пережив полон і потребує тривалого фізичного відновлення.

«Повернення з полону – це початок тривалого відновлення. Допомога має відповідати реальному стану здоров'я людини й тривати стільки, скільки потрібно», – наголосила заступниця міністра оборони Любов Галан.

За які протези та засоби реабілітації можна отримати компенсацію

Закон передбачає державне забезпечення необхідними допоміжними засобами реабілітації, зокрема протезами й ортезами. Вироби підвищеної функціональності надаватимуть відповідно до індивідуальних потреб, визначених за результатами оцінювання.

Окремо передбачена можливість самостійно придбати необхідні засоби відновлення та повернути їхню вартість. Таке право матимуть військовослужбовці, які отримали травми або захворювання внаслідок бойових дій чи перебування в полоні. Механізм компенсації та порядок її виплати ще має затвердити Кабінет міністрів.

Ще одна зміна стосується вибору фахівців і місця протезування. Військовослужбовці зможуть самостійно обирати протезиста-ортезиста та підприємство, яке виготовлятиме й встановлюватиме протез або ортез. Вибір має відповідати медичним призначенням.

Чи можна повернутися до військової частини без ВЛК

Після завершення лікування або реабілітації військовослужбовець повинен пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Її завдання – визначити придатність людини до подальшої військової служби.

Організувати медичний огляд до завершення лікування або реабілітації має заклад охорони здоров'я чи реабілітаційна установа. Виписати військового до військової частини без рішення ВЛК щодо придатності до служби не дозволяється.

За медичними показаннями комісія також визначатиме потребу в подальшому стаціонарному лікуванні або відпустці для лікування.

Військовим гарантували покращене харчування

Ще одне положення передбачає покращене харчування під час лікування та реабілітації. Його оплачуватимуть із державного бюджету відповідно до встановлених стандартів.

Така гарантія поширюється не лише на військовослужбовців, а й на визначені законом категорії ветеранів та звільнених із полону українців, які після звільнення з військової служби проходять лікування або відновлення.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що військовослужбовці не втрачатимуть грошове забезпечення через тривале лікування. У матеріалі також ішлося про закон №4954-IX, який передбачає зміни в соціальних гарантіях для військових.