МОЗ: Українські лабораторії працюватимуть за міжнародними стандартами

«Близько 70% усіх клінічних рішень у медицині засновані на результатах лабораторних досліджень»

Міністерство охорони здоров’я України підписало Меморандум з Американською спілкою клінічних патологів. Міжнародні партнери надаватимуть підтримку українським фахівцям з лабораторної діагностики – допоможуть поліпшити знання та навички щодо управління якістю в лабораторіях. Про це повідомляєУрядовий портал. [READ_MORE]



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«Близько 70% усіх клінічних рішень у медицині засновані на результатах лабораторних досліджень»

Міністерство охорони здоров’я України підписало Меморандум з Американською спілкою клінічних патологів. Міжнародні партнери надаватимуть підтримку українським фахівцям з лабораторної діагностики – допоможуть поліпшити знання та навички щодо управління якістю в лабораторіях. Про це повідомляєУрядовий портал.

«Близько 70% усіх клінічних рішень у медицині засновані на результатах лабораторних досліджень, а для інфекційних захворювань цей відсоток наближається до 100. Тому дуже важливо, щоб лабораторії по всій країні працювали якісно та системно. Світовий досвід доводить, що оптимізація лабораторних підрозділів та впровадження системи управління якістю дозволить на 20% покращити якість роботи», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що впровадження системи якості, заснованої на міжнародних стандартах, та акредитація лабораторій дозволить зменшити оперативні витрати лабораторії та кількість помилкових результатів, покращити управління лабораторіями та якість надання медичних послуг пацієнту.