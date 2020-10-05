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    Здоров'я

    На Буковині за добу зафіксували понад півтори сотні нових випадків Covid-19

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    <p>Протягом доби обласний Чернівецький лабораторний центр дослідив 376 зразків та виявив 163 випадки зараження Covid-19</p> - На Буковині за добу зафіксували понад півтори сотні нових випадків Covid-19

    Протягом доби обласний Чернівецький лабораторний центр дослідив 376 зразків та виявив 163 випадки зараження Covid-19

    Загалом на Буковині інфіковано 15 286 осіб

    Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтверджено 163 нові випадки інфікування коронавірусом, їх загальна кількість сягнула 15 286.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За його інформацією, протягом доби обласний лабораторний центр дослідив 376 зразків та виявив 163 випадки зараження Covid-19. Загалом на Буковині інфіковано 15 286 осіб.

    Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      226432
    • Хворіють
      121928
    • Одужали
      100107
    • Померли
      4397

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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