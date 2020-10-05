На Буковині за добу зафіксували понад півтори сотні нових випадків Covid-19 графіка



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Протягом доби обласний Чернівецький лабораторний центр дослідив 376 зразків та виявив 163 випадки зараження Covid-19

Загалом на Буковині інфіковано 15 286 осіб

Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтверджено 163 нові випадки інфікування коронавірусом, їх загальна кількість сягнула 15 286.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його інформацією, протягом доби обласний лабораторний центр дослідив 376 зразків та виявив 163 випадки зараження Covid-19. Загалом на Буковині інфіковано 15 286 осіб.

Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633).

Коронавірус в Україні

Всього 226432

Хворіють 121928

Одужали 100107

Померли 4397

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.