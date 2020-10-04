Медики назвали найнебезпечніший предмет під час пандемії коронавірусу



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Використовувати маски потрібно чітко відповідно до рекомендацій

Медичну маску необхідно носити відповідно до інструкції, незалежно від її кольору

Лікар-терапевт Лариса Алексєєва назвала медичні маски, з якими люди іноді неправильно поводяться, найнебезпечнішим предметом під час пандемії коронавірусу. Своїми спостереженнями експерт поділилася в інтерв’ю з «Вечірньої Москвою».

Так, за словами спеціалістки, якщо хтось зі сторонніх чхає на іншу людину, то його мікроби потрапляють на зовнішню сторону маски, яка стає дуже небезпечною. Крім того, вона згадала, що є люди, які використовують один і той же засіб захисту протягом 10-15 днів.

«Коли таким людям стає незручно, вони просто всією долонею хапають цю маску, згортають, прибирають в кишеню. Потім тими ж руками чіпають обличчя. Потім ту ж маску знову надягають, несуть додому, де вірусу в теплі та волозі ще комфортніше. Це дуже небезпечно», – пояснила лікар.

Медик також нагадала, що використовувати маски потрібно чітко відповідно до рекомендацій – носити не довше двох годин, а потім акуратно знімати, чи не торкаючись до зовнішньої частини, і утилізувати.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 1370 людей (днем раніше – 2146), померли 44 особи, (у попередній день 92).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.

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