ВООЗ зареєструвала тести на Covid-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин



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ВООЗ хоче покрити тестуванням всі важкодоступні регіони світу, де немає лабораторних установ

Було прийнято рішення забезпечити поставку 120 млн таких тестів у країни з низьким і середнім рівнем доходів

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зареєструвала два експрес-тести на коронавірус. Вони прості у використанні, коштують дешевше звичайних, а результат відомий вже через 15-30 хвилин.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

За його словами директора ВООЗ, нові тести коштуватимуть дешевше, а результат видають швидше. Вартість одного такого тесту складає 5 доларів (за курсом на 29 вересня – 141 гривня).

Таким чином, ВООЗ хоче покрити тестуванням всі важкодоступні регіони світу, де немає лабораторних установ чи достатньо навчених медпрацівників для проведення ПЛР-тестів. Більш того, нові експрес-тести не потребують складного лабораторного обладнання.

Коронавірус в Україні

Всього 226432

Хворіють 121928

Одужали 100107

Померли 4397

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 1370 людей (днем раніше – 2146), померли 44 особи, (у попередній день 92).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.