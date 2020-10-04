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    У світі

    ВООЗ зареєструвала тести на Covid-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин

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    ВООЗ хоче покрити тестуванням всі важкодоступні регіони світу, де немає лабораторних установ - ВООЗ зареєструвала тести на Covid-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин
    ВООЗ хоче покрити тестуванням всі важкодоступні регіони світу, де немає лабораторних установ

    Було прийнято рішення забезпечити поставку 120 млн таких тестів у країни з низьким і середнім рівнем доходів

    Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зареєструвала два експрес-тести на коронавірус. Вони прості у використанні, коштують дешевше звичайних, а результат відомий вже через 15-30 хвилин.

    Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус. 

    За його словами директора ВООЗ, нові тести коштуватимуть дешевше, а результат видають швидше. Вартість одного такого тесту складає 5 доларів (за курсом на 29 вересня – 141 гривня). 

    Таким чином, ВООЗ хоче покрити тестуванням всі важкодоступні регіони світу, де немає лабораторних установ чи достатньо навчених медпрацівників для проведення ПЛР-тестів. Більш того, нові експрес-тести не потребують складного лабораторного обладнання.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      226432
    • Хворіють
      121928
    • Одужали
      100107
    • Померли
      4397

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 1370 людей (днем раніше – 2146), померли 44 особи, (у попередній день 92).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.

    протест ВООЗ коронавірус
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