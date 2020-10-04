У двох гравців «Шахтаря» та збірної України з футболу виявили коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарас Степаненко і Андрій Пятов здали позитивні тести на Covid-19

ФК «Шахтар» у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря

У двох гравців футбольного клубу «Шахтар» і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус.

Про це повідомляється на сайті ФК «Шахтар».

«Після матчу «Десна» – «Шахтар» медслужба клубу отримала результати ПЛР-тестів на Covid-19 гравців збірної України, які були здані напередодні їх від'їзду в розташування національної команди. Тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу «помаранчево-чорних» виявилися позитивними», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «клубом вжито всіх необхідних заходів»: «Шахтар» у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, що курує клуб.

У клубі додали, що в понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії.

Нагадаємо, декілька годин тому «Шахтар» зіграв 2:2 у Чернігові з «Десною».