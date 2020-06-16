На Львівщині – понад три тисячі хворих на Covid-19, за минулу добу – 139 випадків



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На Львівщині коронавірусну інфекцію виявлено у 3072 осіб

Зараз у лікарні перебуває 199 осіб, з них в реанімації – 8 осіб

На Львівщині станом на 16 червня підтверджено 3072 випадки інфікування коронавірусом, з них 100 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 3072 осіб, 100 людей померли, 639 пацієнтів одужали.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5454 особи, госпіталізовані — 882, на амбулаторному лікуванні – 4572 особи, виписані – 683 особи. Зараз у лікарні перебуває 199 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апараті штучної вентиляції легень – 2 особи.

«У наших міських лікарнях маємо 63 пацієнти у 1-ій лікарні та 50 пацієнтів у 8-ій міській лікарні», — уточнили у міськраді.

Нагадаємо, станом на ранок 16 червня в Україні зафіксовано 666 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадків більше, ніж учора (656). З них 52 дитини, а також 63 медпрацівники.

Було госпіталізовано 172 особи. Зафіксовано 11 летальних випадків (вчора 12). При цьому одужали 275 пацієнтів (вчора 171). Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей, з них – 2 402 дитини, – 5 600 медпрацівників.