Оперативні дані МОЗ. За останню добу зафіксовано 666 нових випадків Covid-19



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За попередню добу було здійснено 16 476 тестувань, з них – 9 376 дослідження методом ПЛР, а також 7 097 ІФА-тестувань Ілюстративне фото

Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей

Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксовано 666 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадків більше, ніж учора (656). З них 52 дитини, а також 63 медпрацівники.

Було госпіталізовано 172 особи.

Зафіксовано 11 летальних випадків (вчора 12).

При цьому одужали 275 пацієнтів (вчора 171).

Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей, з них – 2 402 дитини, – 5 600 медпрацівників.

Загалом одужало 14 528 людей, летальних випадків – 912.

За попередню добу було здійснено 16 476 тестів, з них – 9 376 дослідження методом ПЛР, а також 7 097 ІФА-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 139, Рівненській – 104 та у Волинській області – 61.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня було підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.