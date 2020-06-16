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    Оперативні дані МОЗ. За останню добу зафіксовано 666 нових випадків Covid-19

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    За попередню добу було здійснено 16 476 тестувань, з них &ndash; 9 376 дослідження методом ПЛР, а також 7 097 ІФА-тестувань - Оперативні дані МОЗ. За останню добу зафіксовано 666 нових випадків Covid-19
    За попередню добу було здійснено 16 476 тестувань, з них – 9 376 дослідження методом ПЛР, а також 7 097 ІФА-тестувань
    Ілюстративне фото

    Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей

    Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксовано 666 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадків більше, ніж учора (656). З них 52 дитини, а також 63 медпрацівники.

    Було госпіталізовано 172 особи.

    Зафіксовано 11 летальних випадків (вчора 12).

    При цьому одужали 275 пацієнтів (вчора 171).

    Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей, з них – 2 402 дитини, – 5 600 медпрацівників.

    Загалом одужало 14 528 людей, летальних випадків – 912.

    За попередню добу було здійснено 16 476 тестів, з них – 9 376 дослідження методом ПЛР, а також 7 097 ІФА-тестувань.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 139, Рівненській – 104 та у Волинській області – 61.

    Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня було підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов коронавірус
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