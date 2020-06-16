Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 8 млн



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У всьому світі коронавірусом заразилося 8 034 462 людини

Жертвами Covid-19 стали 436 899 осіб (+3,5 тис.), одужали – 3 844 407

Станом на сьогоднішній ранок у всьому світі коронавірусом заразилося 8 034 462 людини (+118 тис. осіб за добу). Про це повідомляє Університет Джонса Гопкінса, який відстежує поширення захворювання.

Жертвами Covid-19 стали 436 899 осіб (+3,5 тис.), одужали – 3 844 407.

У США кількість інфікованих сягнула 2 114 026, померло 116 127, вилікувалося 576 334 особи.

У Бразилії захворіла 888 271 людина, 43 959 померлих і 477 709 тих, що вилікувалися.

Далі йде Росія – 536 484 інфікованих, 7081 померлий і 284 021 людина, яка одужала від Covid-19.

На четвертому місці за поширенням захворювання опинилася Індія, там захворіла 343 091 людина, 9900 померли, 180 013 одужали.

У Великій Британії коронавірусом заразилося 298 315 людей, померла 41 821 особа.

Зростає захворюваність на Covid-19 у Перу, показники там наближаються до італійських – 232 992 інфікованих, водночас летальність за офіційною статистикою невелика – 6860 випадків.

А у Панамі виявили новий підвид коронавірусу, характерний саме для цієї країни.

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня було підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.