У Києві виявлено вдвічі менше нових випадків Covid-19 ніж за попередню добу



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Минулої доби у Києві від коронавірусу померли дві людини

Станом на ранок 16 червня, у Києві підтверджено 3985 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 28 осіб. За попередню добу збільшення складало 53 особи.

З початку епідемії у Києві одужали 1164 особи, померли 92 людини (за добу 2).

У Київській області зафіксовано 2049 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 29 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 829 людей (за добу 58), померли 39.

Загалом в Україні підтверджено 32476 випадків Covid-19. Протягом 15 червня отримано 666 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Нагадаємо, станом на ранок 15 червня, у Києві було підтверджено 3957 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи.

У Київській області було зафіксовано 2024 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.