У Києві виявлено вдвічі менше нових випадків Covid-19 ніж за попередню добу
Минулої доби у Києві від коронавірусу померли дві людини
Станом на ранок 16 червня, у Києві підтверджено 3985 випадків Covid-19.
За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 28 осіб. За попередню добу збільшення складало 53 особи.
З початку епідемії у Києві одужали 1164 особи, померли 92 людини (за добу 2).
У Київській області зафіксовано 2049 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 29 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 829 людей (за добу 58), померли 39.
Загалом в Україні підтверджено 32476 випадків Covid-19. Протягом 15 червня отримано 666 повідомлень про нові підтверджені випадки.
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Всього32476
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Хворіють17036
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Одужали14528
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Померли912
Нагадаємо, станом на ранок 15 червня, у Києві було підтверджено 3957 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи.
У Київській області було зафіксовано 2024 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.