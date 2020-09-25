На заводі в Коломиї масове отруєння: понад сотня постраждалих
До лікарні госпіталізовані 44 людини
В їдальні ТОВ «Леоні» у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння.
Станом на вечір 24 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Форми перебігу хвороби:
- кількість з легкою формою – 56 осіб;
- кількість середньої важкості : 45 осіб.
Про це пише «Галка».
Попередній діагноз:
- харчова токсикоінфекція – 53 особи,
- харчове отруєння – 4 особи,
- гострий гастроентероколіт – 29 осіб,
- гастроентероколіт – 5 осіб,
- сальмонельоз – 2 особи,
- гострий ентероколіт – 7 осіб,
- гостра кишкова інфекція -1 особа.
Основна причина спалаху та обставини встановлюються. Спеціалістами Коломийської міськрайонної, Снятинської міжрайонної, Надвірнянської міськрайонної філій продовжується епідрозслідування на об’єкті виникнення спалаху та в домашніх осередках.