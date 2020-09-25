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    Здоров'я

    На заводі в Коломиї масове отруєння: понад сотня постраждалих

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    Люди отруїлися в їдальні заводу - На заводі в Коломиї масове отруєння: понад сотня постраждалих
    Люди отруїлися в їдальні заводу

    До лікарні госпіталізовані 44 людини

    В їдальні ТОВ «Леоні» у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння.

    Станом на вечір 24 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Форми перебігу хвороби:

    • кількість з легкою формою – 56 осіб;
    • кількість середньої важкості : 45 осіб.

    Про це пише «Галка».

    Попередній діагноз:

    • харчова токсикоінфекція – 53 особи,
    • харчове отруєння – 4 особи,
    • гострий гастроентероколіт – 29 осіб,
    • гастроентероколіт – 5 осіб,
    • сальмонельоз – 2 особи,
    • гострий ентероколіт – 7 осіб,
    • гостра кишкова інфекція -1 особа.

    Основна причина спалаху та обставини встановлюються. Спеціалістами Коломийської міськрайонної, Снятинської міжрайонної, Надвірнянської міськрайонної філій продовжується епідрозслідування на об’єкті виникнення спалаху та в домашніх осередках.

    ДСНС отруєння Івано-Франківщина лікарня
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