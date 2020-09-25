На заводі в Коломиї масове отруєння: понад сотня постраждалих



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Люди отруїлися в їдальні заводу

До лікарні госпіталізовані 44 людини

В їдальні ТОВ «Леоні» у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння.

Станом на вечір 24 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Форми перебігу хвороби:

кількість з легкою формою – 56 осіб;

кількість середньої важкості : 45 осіб.

Про це пише «Галка».

Попередній діагноз:

харчова токсикоінфекція – 53 особи,

харчове отруєння – 4 особи,

гострий гастроентероколіт – 29 осіб,

гастроентероколіт – 5 осіб,

сальмонельоз – 2 особи,

гострий ентероколіт – 7 осіб,

гостра кишкова інфекція -1 особа.

Основна причина спалаху та обставини встановлюються. Спеціалістами Коломийської міськрайонної, Снятинської міжрайонної, Надвірнянської міськрайонної філій продовжується епідрозслідування на об’єкті виникнення спалаху та в домашніх осередках.