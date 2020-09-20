Трампа намагалися отруїти листом з отрутою, – CNN
Розслідування проводять ФБР і Секретна служба США
Наразі уся пошта для Білого дому сортується та перевіряється на виїзній установці
На початку тижня в Білий дім надійшов лист, який адресувався президенту США Дональду Трампу. Правоохоронці виявили в пакеті отруту рицин, проводиться розслідування.
Про це повідомляє CNN.
За інформацією правоохоронців, пакет рицину, надісланий Трампу, міг надійти з Канади. Для ідентифікацї отрути було проведено два тести.
Слідчі не коментують інцидент, посилаючись на таємницю слідства, однак відомо, що влада розслідує інші подібні випадки щодо пакетів, надісланих на адреси в Техасі, які можуть надходити від одного і того ж відправника в Канаді.
Наразі уся пошта для Білого дому сортується та перевіряється на виїзній установці, перш ніж дістатися до адміністрації президента США.
Розслідування проводять ФБР і Секретна служба США.
«ФБР та наші секретні служби США, а також партнери Служби поштової інспекції США, розслідують підозрілий лист, що надійшов до американського урядового поштового відділення. На даний момент загрози для громадської безпеки немає», – повідомили у виїзному офісі ФБР у Вашингтоні.
Нагадаємо, інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».
Як повідомлялося, Навальний розповів про своє відновлення після отруєння.