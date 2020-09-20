Трампа намагалися отруїти листом з отрутою, – CNN



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Розслідування проводять ФБР і Секретна служба США

Наразі уся пошта для Білого дому сортується та перевіряється на виїзній установці

На початку тижня в Білий дім надійшов лист, який адресувався президенту США Дональду Трампу. Правоохоронці виявили в пакеті отруту рицин, проводиться розслідування.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією правоохоронців, пакет рицину, надісланий Трампу, міг надійти з Канади. Для ідентифікацї отрути було проведено два тести.

Слідчі не коментують інцидент, посилаючись на таємницю слідства, однак відомо, що влада розслідує інші подібні випадки щодо пакетів, надісланих на адреси в Техасі, які можуть надходити від одного і того ж відправника в Канаді.

Наразі уся пошта для Білого дому сортується та перевіряється на виїзній установці, перш ніж дістатися до адміністрації президента США.

Розслідування проводять ФБР і Секретна служба США.

«ФБР та наші секретні служби США, а також партнери Служби поштової інспекції США, розслідують підозрілий лист, що надійшов до американського урядового поштового відділення. На даний момент загрози для громадської безпеки немає», – повідомили у виїзному офісі ФБР у Вашингтоні.

Рицин – це високотоксична отруйна речовина. Його виділяють з насіння рицини. Рицин може виготовлятися у вигляді рідини, порошку або кристалів. Отруєння відбувається лише в разі навмисного використання рицину в якості зброї.

Цю отруту можуть використовувати з метою отруєння людей за допомогою додавання її в їжу або воду. Якщо рідкий або порошкоподібний рицин розпорошено в повітрі, люди можуть отруїтися при його вдиханні. Рицин може використовуватися для отруєння окремої людини за допомогою ін’єкції. Отруєння рицином може призвести до летального результату, але отрута не завжди смертельна.

При потраплянні всередину організму рицин спричиняє нудоту, блювоту та внутрішні кровотечі шлунку та кишківника, з наступною недостатністю печінки, селезінки та нирок і смертю через розпад кровоносної системи.

Нагадаємо, інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Як повідомлялося, Навальний розповів про своє відновлення після отруєння.