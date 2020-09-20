Один із розробників «Новачка» вибачився перед Навальним



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Віл Мірзаянов вибачився перед російським опозиціонером

Хімік зазначив, що більшу частину життя присвятив боротьбі із застосуванням отруйних речовин

Один із розробників отруйної речовини «Новачок» Віл Мірзаянов вибачився перед російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це Мірзаянов заявив в ефірі телеканалу «Дождь».

«Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь в цьому злочинному бізнесі – розробці цієї речовини, якою він отруївся», – заявив Мірзаянов.

Хімік зазначив, що більшу частину життя присвятив боротьбі із застосуванням отруйних речовин.

Раніше Мірзаянов побажав Росії розпаду.

Як відомо, Віл Мірзаянов – доктор хімічних наук, фахівець із хімічної зброї. Працював в СРСР і Росії у провідному Державному науково-дослідницькому інституті органічної хімії і технологій.

У 1994 році рішенням генпрокурора справу закрили через «відсутність у діях Мірзаянова складу злочину». А у 1995 році хімік емігрував до США, де проживає у Принстоні, штат Нью-Джерсі.

Мірзаянов брав активну участь у політичному житті Росії. Під час засідання татарського Міллі Меджлісу (Народного зібрання) у Казані 26 жовтня 2008 був обраний до президії. У 2009 році на конференції, присвяченій відокремленню Татарстану від Росії був обраний «прем’єром уряду у вигнанні». Виступає за незалежність Татарстану.

Нагадаємо, Олексія Навального отруїли в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Наразі він перебуває на лікуванні у Німеччині.