Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації



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Лікарі вважають, що повне одужання можливе, але занадто рано оцінювати довгострокові наслідки важкого отруєння Олексія навального

Напередодні Навального виписали з берлінської клініки «Шаріте»

Російський опозиціонер Олексій Навальний залишиться в Німеччині до закінчення курсу реабілітації. Це може зайняти тижні.

Про це повідомила прес–секретар опозиціонера Кіра Ярмиш в ефірі YouTube–каналу «Навальний LIVE».

Напередодні Навального виписали з берлінської клініки «Шаріте».

«Природно, процес відновлення Олексія займе ще багато часу. Він залишається поки в Німеччині, він буде там проходити реабілітацію. Це питання явно не декількох днів і, напевно, навіть не пари тижнів, очевидно», – сказала Ярмиш.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

До слова, 22 вересня на засіданні Генасамблеї ООН Макрон вимагав від Росії «швидких і бездоганних» пояснень щодо отруєння Навального.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Як відомо, Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.