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    Здоров'я

    Науковці виявили несподівану користь холестерину

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    Міжнародна група дослідників у 2016 році встановила, що люди з високим рівнем &laquo;поганого холестерину&raquo; насправді живуть так само довго - Науковці виявили несподівану користь холестерину
    Міжнародна група дослідників у 2016 році встановила, що люди з високим рівнем «поганого холестерину» насправді живуть так само довго

    Холестерин необхідний для активації рецептора, що відповідає за вироблення інсуліну - вчені

    Міжнародна група вчених з Лундського університету (Швеція) і університету Шарджі (ОАЕ) з'ясувала, що холестерин необхідний для активації рецептора, що відповідає за вироблення інсуліну.

    Результати роботи були опубліковані в журналі Molecular and Cellular Endocrinology.

    Експерти пояснили, що інсулін - це основний регулятор цукру в крові, і в його вивільненні ключову роль відіграє рецептор GPR183, розташований на поверхні бета-клітин підшлункової залози.

    Відзначається, що рецептор активується, коли зв'язується з одним із метаболітів холестерину, що виробляється печінкою. За словами керівника дослідження Альберта Салехи, якщо вчені навчаться цей рецептор активувати, то можлива поява ліків, які будуть стимулювати вироблення інсуліну у людей з низьким рівнем холестерину.

    Салехи також повідомив, що це відкриття в майбутньому допоможе блокувати підвищений апетит. Він пояснив, що при високому рівні холестерину у людини також виробляється «цей специфічний метаболіт», наслідком чого є підвищене виділення інсуліну. Це призводить до появи голоду і збільшення ваги. Мета дослідників - знайти спосіб блокувати зв'язування рецептора з метаболітом.

    У червні 2016 року міжнародна група дослідників встановила, що люди з високим рівнем «поганого холестерину» насправді живуть так само довго, як їхні однолітки з низькою концентрацією в крові ліпопротеїнів низької щільності.

    Вчені проаналізували минулі дослідження, в яких взяли участь в цілому 68 тисяч осіб старше 60 років, і поставили під сумнів гіпотезу, згідно з якою люди з високим рівнем холестерину мають більший ризик смерті від серцево-судинних захворювань і повинні приймати статини, щоб знизити концентрацію ліпопротеїнів.

    За словами фахівців, кожна робота, яку вони розглядали, демонструвала або відсутність зв'язку між «поганим холестерином» і смертю від порушень функцій серця і судин, або зворотну кореляцію.

    Швеція здоров'я наука
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