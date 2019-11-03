Науковці виявили несподівану користь холестерину



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Міжнародна група дослідників у 2016 році встановила, що люди з високим рівнем «поганого холестерину» насправді живуть так само довго

Холестерин необхідний для активації рецептора, що відповідає за вироблення інсуліну - вчені

Міжнародна група вчених з Лундського університету (Швеція) і університету Шарджі (ОАЕ) з'ясувала, що холестерин необхідний для активації рецептора, що відповідає за вироблення інсуліну.

Результати роботи були опубліковані в журналі Molecular and Cellular Endocrinology.

Експерти пояснили, що інсулін - це основний регулятор цукру в крові, і в його вивільненні ключову роль відіграє рецептор GPR183, розташований на поверхні бета-клітин підшлункової залози.

Відзначається, що рецептор активується, коли зв'язується з одним із метаболітів холестерину, що виробляється печінкою. За словами керівника дослідження Альберта Салехи, якщо вчені навчаться цей рецептор активувати, то можлива поява ліків, які будуть стимулювати вироблення інсуліну у людей з низьким рівнем холестерину.

Салехи також повідомив, що це відкриття в майбутньому допоможе блокувати підвищений апетит. Він пояснив, що при високому рівні холестерину у людини також виробляється «цей специфічний метаболіт», наслідком чого є підвищене виділення інсуліну. Це призводить до появи голоду і збільшення ваги. Мета дослідників - знайти спосіб блокувати зв'язування рецептора з метаболітом.

У червні 2016 року міжнародна група дослідників встановила, що люди з високим рівнем «поганого холестерину» насправді живуть так само довго, як їхні однолітки з низькою концентрацією в крові ліпопротеїнів низької щільності.

Вчені проаналізували минулі дослідження, в яких взяли участь в цілому 68 тисяч осіб старше 60 років, і поставили під сумнів гіпотезу, згідно з якою люди з високим рівнем холестерину мають більший ризик смерті від серцево-судинних захворювань і повинні приймати статини, щоб знизити концентрацію ліпопротеїнів.

За словами фахівців, кожна робота, яку вони розглядали, демонструвала або відсутність зв'язку між «поганим холестерином» і смертю від порушень функцій серця і судин, або зворотну кореляцію.